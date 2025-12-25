В Одессе введены аварийные отключения света
В четверг, 25 декабря, в Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии. Это связано с поврежденным оборудованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ГВА Сергея Лысака.
Он сообщил, что эта ночь благодаря Силам обороны прошла спокойно, поэтому выразил им слова благодарности. Сейчас ситуация в городе остается контролируемой, но введены аварийные отключения света.
"По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования. Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Также Лысак добавил, что в Одессе работают Пункты несокрушимости. Они открыты и укомплектованы всем необходимым.
"Коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме", - резюмировал глава ГВА.
Обстрелы Одесской области
Напомним, что россияне в последние недели очень активно пытались и пытаются атаковать различную инфраструктуру Одессы и Одесской области.
В частности, страдает энергетическая инфраструктура. Так, 22 декабря оккупанты дважды атаковали Одессу дронами, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры города. После атаки без света осталась часть одного из районов.
Подобная ситуация была и в ночь на 19 декабря. Тогда часть одного из районов Одессы осталась не только без света, но и без воды и тепла.