Главная » Бизнес » Энергетика

Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикам

Четверг 25 декабря 2025 09:26
Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикам Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова выключают свет (ecoflowukraine com)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 25 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.

РБК-Украина рассказывает о ситуации со светом сегодня в регионах.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как пояснили в компании, 25 декабря будут графики по всей Украине.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59. "Укрэнерго" не публикует объемы ограничений света для потребителей.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать также с 00:00 до 23:59

В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут измениться.

    При этом время и объем ограничений могут измениться. Украинцев просят следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго конкретного региона.

    Аварийные отключения

    Одесская область

    Сегодня, 25 декабря, в Одессе введены вынужденные аварийные отключения света.

    Графиковые отключения

    Киев

    Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:

    • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
    • 1.2 очередь - света не будет с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
    • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
    • 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
    • 3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
    • 3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
    • 4.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
    • 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
    • 5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;
    • 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
    • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 22:00;
    • 6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.

    Фото: графики отключений света для Киева на 25 декабря (t.me/dtek_ua)

    Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.

    Киевская область

    1.1 очередь - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
    1.2 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00, с 16:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
    2.1 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
    2.2 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
    3.1 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 20:00;
    3.2 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 21:00;
    4.1 очередь - без света с 06:00 до 07:00, с 08:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30;
    4.2 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
    5.1 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
    5.2 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
    6.1 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
    6.2 очередь - без света с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00.

    Фото: графики отключений света для области на 25 декабря (t.me/dtek_ua)

    Отметим, жители Киевской области могут узнать график:

    Днепропетровская область

    Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

    • 1.1 очередь: с 00:00 до 05:30 и с 09:00 до 16:00.
    • 1.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00.
    • 2.1 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 22:00 до 24:00.
    • 2.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 22:00 до 24:00.
    • 3.1 очередь: с 02:00 до 07:00 и с 12:30 до 19:30.
    • 3.2 очередь: с 02:00 до 07:00 и с 12:30 до 19:30.
    • 4.1 очередь: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.
    • 4.2 очереди: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.
    • 5.1 очередь: с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00.
    • 5.2 очередь: с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00.
    • 6.1 очередь: с 05:30 до 09:00 и с 16:00 до 23:00.
    • 6.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 23:00.

    Фото: графики отключения света в Днепропетровской области на 25 декабря (t.me/dtek_ua)

    Проверить свою очередь можно по ссылке.

    Черкасская область

    Часы отсутствия электроснабжения:

    • 1.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
    • 1.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
    • 2.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
    • 2.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
    • 3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
    • 3.2 00:00 - 01:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
    • 4.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
    • 4.2 03:00 - 05:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
    • 5.1 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
    • 5.2 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
    • 6.1 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
    • 6.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00.

    Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.

    Запорожская область

    Графики отключения света от "Запорожьеоблэнерго":

    • 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
    • 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
    • 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
    • 2.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
    • 3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
    • 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
    • 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
    • 4.2: 00:00 - 00:30, 06:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
    • 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
    • 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
    • 6.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
    • 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

    С графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.

    Волынская область

    В Волынской области свет будут выключать завтра так:

    • подчередь 1.1. - 16:30-20:00
    • подчередь 1.2. - 16:30-20:00
    • подчередь 2.1. - 23:30-24:00
    • подчередь 2.2. - 20:00-23:30
    • подчередь 3.1. - 00:00-02:30
    • подчередь 3.2. - 02:30-06:00
    • подчередь 4.1. - 08:00-09:30
    • подочередь 4.2. - 06:00-09:30
    • подчередь 5.1. - 09:30-13:00
    • подочередь 5.2. - 09:30-13:00
    • подчередь 6.1. - 13:00-16:30
    • поддежурство 6.2. - 13:00-16:30

    Оперативно с графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.

    Ровенская область

    • подчерк 1.1. 11:00-14:00
    • подчередь 1.2. 11:00-14:00
    • подчередь 2.1. 17:00-20:00
    • подчередь 2.2. 17:00-20:00
    • подчередь 3.1. 00:00-04:00
    • подочередь 3.2. 04:00-08:00
    • подчередь 4.1. 08:00-11:00
    • подочередь 4.2. 08:00-11:00
    • подчередь 5.1. 14:00-17:00
    • подчередь 5.2. 20:00-00:00
    • подчередь 6.1. -----
    • подчередь 6.2. 14:00-17:00

    Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

    Полтавская область

    В Полтавской области 25 декабря применят графики почасовых отключений электроэнергии.

    Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикам

    Фото: график отключений света на Полтавщине 25 декабря (Полтаваоблэнерго)

    Проверить свой адрес можно по ссылке.

    Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
    https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
    Перечень адресов здесь
    https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

    Тернопольская область

    Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений.

    Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикам

    Фото: график отключений света в Тернопольской области 25 декабря (Тернопольоблэнерго)

    Ивано-Франковская область

    Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикамФото: график отключений света в Ивано-Франковской области 25 декабря ("Прикарпатьеоблэнерго")

    Львовская область

    На Львовщине также будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

    Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикамФото: график отключения электроэнергии на Львовщине на 25 декабря (Львовоблэнерго)

    Узнать свою очередь отключений можно:

    • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
    • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
    • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

    Черниговская область

    По команде НЭК "Укрэнерго", 25 декабря будет действовать такой График почасовых отключений (ГПВ)

    Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикам

    Фото: график отключений света в Черниговской области 25 декабря (АО "Черниговоблэнерго")

    Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

    Удары по энергетике

    23 декабря Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны российских войск. Оккупанты одновременно применили более 650 ударных дронов и более 30 ракет, основным объектом ударов стала критическая инфраструктура.

    Обстрел проходил в несколько этапов: сначала враг атаковал дронами типа "Шахед", а под утро нанес ракетные удары.

    Под огнем оказались по меньшей мере 13 регионов, при этом главным направлением атак была энергетическая инфраструктура, прежде всего в западных областях.

    24 декабря стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.

    Уже 25 декабря в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

