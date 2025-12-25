Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикам

Сегодня, 25 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.

РБК-Украина рассказывает о ситуации со светом сегодня в регионах.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как пояснили в компании, 25 декабря будут графики по всей Украине.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59. "Укрэнерго" не публикует объемы ограничений света для потребителей.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать также с 00:00 до 23:59

В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут измениться.

При этом время и объем ограничений могут измениться. Украинцев просят следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго конкретного региона.

Аварийные отключения

Одесская область

Сегодня, 25 декабря, в Одессе введены вынужденные аварийные отключения света.

Графиковые отключения

Киев

Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

1.2 очередь - света не будет с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;

5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;

6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 22:00;

6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 25 декабря (t.me/dtek_ua)

Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.

Киевская область

1.1 очередь - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

1.2 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00, с 16:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

2.1 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

2.2 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

3.1 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 20:00;

3.2 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 21:00;

4.1 очередь - без света с 06:00 до 07:00, с 08:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30;

4.2 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;

5.1 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;

5.2 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;

6.1 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;

6.2 очередь - без света с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00.

Фото: графики отключений света для области на 25 декабря (t.me/dtek_ua)

Отметим, жители Киевской области могут узнать график:

в чат-боте в Telegram

в чат-боте в Viber

на официальном сайте ДТЭК

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

1.1 очередь: с 00:00 до 05:30 и с 09:00 до 16:00.

1.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00.

2.1 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 22:00 до 24:00.

2.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 22:00 до 24:00.

3.1 очередь: с 02:00 до 07:00 и с 12:30 до 19:30.

3.2 очередь: с 02:00 до 07:00 и с 12:30 до 19:30.

4.1 очередь: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.

4.2 очереди: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.

5.1 очередь: с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00.

5.2 очередь: с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00.

6.1 очередь: с 05:30 до 09:00 и с 16:00 до 23:00.

6.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 23:00.

Фото: графики отключения света в Днепропетровской области на 25 декабря (t.me/dtek_ua)

Проверить свою очередь можно по ссылке.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

1.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

2.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00

2.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00

3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

4.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

4.2 03:00 - 05:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

5.1 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

5.2 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

6.1 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

6.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00.

Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.

Запорожская область

Графики отключения света от "Запорожьеоблэнерго":

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

2.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 06:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

С графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.

Волынская область

В Волынской области свет будут выключать завтра так:

подчередь 1.1. - 16:30-20:00

подчередь 1.2. - 16:30-20:00

подчередь 2.1. - 23:30-24:00

подчередь 2.2. - 20:00-23:30

подчередь 3.1. - 00:00-02:30

подчередь 3.2. - 02:30-06:00

подчередь 4.1. - 08:00-09:30

подочередь 4.2. - 06:00-09:30

подчередь 5.1. - 09:30-13:00

подочередь 5.2. - 09:30-13:00

подчередь 6.1. - 13:00-16:30

поддежурство 6.2. - 13:00-16:30

Оперативно с графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.

Ровенская область

подчерк 1.1. 11:00-14:00

подчередь 1.2. 11:00-14:00

подчередь 2.1. 17:00-20:00

подчередь 2.2. 17:00-20:00

подчередь 3.1. 00:00-04:00

подочередь 3.2. 04:00-08:00

подчередь 4.1. 08:00-11:00

подочередь 4.2. 08:00-11:00

подчередь 5.1. 14:00-17:00

подчередь 5.2. 20:00-00:00

подчередь 6.1. -----

подчередь 6.2. 14:00-17:00

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Полтавская область

В Полтавской области 25 декабря применят графики почасовых отключений электроэнергии.

Фото: график отключений света на Полтавщине 25 декабря (Полтаваоблэнерго)

Проверить свой адрес можно по ссылке.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Тернопольская область

Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений.

Фото: график отключений света в Тернопольской области 25 декабря (Тернопольоблэнерго)

Ивано-Франковская область

Фото: график отключений света в Ивано-Франковской области 25 декабря ("Прикарпатьеоблэнерго")

Львовская область

На Львовщине также будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Фото: график отключения электроэнергии на Львовщине на 25 декабря (Львовоблэнерго)

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 25 декабря будет действовать такой График почасовых отключений (ГПВ)

Фото: график отключений света в Черниговской области 25 декабря (АО "Черниговоблэнерго")

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно: