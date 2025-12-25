Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикам
Сегодня, 25 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.
РБК-Украина рассказывает о ситуации со светом сегодня в регионах.
Что говорят в "Укрэнерго"
Как пояснили в компании, 25 декабря будут графики по всей Украине.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59. "Укрэнерго" не публикует объемы ограничений света для потребителей.
Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать также с 00:00 до 23:59
В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут измениться.
При этом время и объем ограничений могут измениться. Украинцев просят следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго конкретного региона.
Аварийные отключения
Одесская область
Сегодня, 25 декабря, в Одессе введены вынужденные аварийные отключения света.
Графиковые отключения
Киев
Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
- 1.2 очередь - света не будет с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
- 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
- 3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 22:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 25 декабря (t.me/dtek_ua)
Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.
Киевская область
1.1 очередь - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
1.2 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00, с 16:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
2.1 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
2.2 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
3.1 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 20:00;
3.2 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 21:00;
4.1 очередь - без света с 06:00 до 07:00, с 08:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30;
4.2 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
5.1 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
5.2 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
6.1 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
6.2 очередь - без света с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00.
Фото: графики отключений света для области на 25 декабря (t.me/dtek_ua)
Отметим, жители Киевской области могут узнать график:
- в чат-боте в Telegram
- в чат-боте в Viber
- на официальном сайте ДТЭК
Днепропетровская область
Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:
- 1.1 очередь: с 00:00 до 05:30 и с 09:00 до 16:00.
- 1.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00.
- 2.1 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 22:00 до 24:00.
- 2.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 22:00 до 24:00.
- 3.1 очередь: с 02:00 до 07:00 и с 12:30 до 19:30.
- 3.2 очередь: с 02:00 до 07:00 и с 12:30 до 19:30.
- 4.1 очередь: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.
- 4.2 очереди: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.
- 5.1 очередь: с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00.
- 5.2 очередь: с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00.
- 6.1 очередь: с 05:30 до 09:00 и с 16:00 до 23:00.
- 6.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 23:00.
Фото: графики отключения света в Днепропетровской области на 25 декабря (t.me/dtek_ua)
Проверить свою очередь можно по ссылке.
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 1.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
- 2.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
- 2.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
- 3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
- 3.2 00:00 - 01:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 4.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
- 4.2 03:00 - 05:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 5.1 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
- 5.2 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
- 6.1 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 6.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00.
Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.
Запорожская область
Графики отключения света от "Запорожьеоблэнерго":
- 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
- 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
- 2.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 4.2: 00:00 - 00:30, 06:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 6.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
С графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.
Волынская область
В Волынской области свет будут выключать завтра так:
- подчередь 1.1. - 16:30-20:00
- подчередь 1.2. - 16:30-20:00
- подчередь 2.1. - 23:30-24:00
- подчередь 2.2. - 20:00-23:30
- подчередь 3.1. - 00:00-02:30
- подчередь 3.2. - 02:30-06:00
- подчередь 4.1. - 08:00-09:30
- подочередь 4.2. - 06:00-09:30
- подчередь 5.1. - 09:30-13:00
- подочередь 5.2. - 09:30-13:00
- подчередь 6.1. - 13:00-16:30
- поддежурство 6.2. - 13:00-16:30
Оперативно с графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.
Ровенская область
- подчерк 1.1. 11:00-14:00
- подчередь 1.2. 11:00-14:00
- подчередь 2.1. 17:00-20:00
- подчередь 2.2. 17:00-20:00
- подчередь 3.1. 00:00-04:00
- подочередь 3.2. 04:00-08:00
- подчередь 4.1. 08:00-11:00
- подочередь 4.2. 08:00-11:00
- подчередь 5.1. 14:00-17:00
- подчередь 5.2. 20:00-00:00
- подчередь 6.1. -----
- подчередь 6.2. 14:00-17:00
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Полтавская область
В Полтавской области 25 декабря применят графики почасовых отключений электроэнергии.
Фото: график отключений света на Полтавщине 25 декабря (Полтаваоблэнерго)
Проверить свой адрес можно по ссылке.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Тернопольская область
Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений.
Фото: график отключений света в Тернопольской области 25 декабря (Тернопольоблэнерго)
Ивано-Франковская область
Фото: график отключений света в Ивано-Франковской области 25 декабря ("Прикарпатьеоблэнерго")
Львовская область
На Львовщине также будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Фото: график отключения электроэнергии на Львовщине на 25 декабря (Львовоблэнерго)
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", 25 декабря будет действовать такой График почасовых отключений (ГПВ)
Фото: график отключений света в Черниговской области 25 декабря (АО "Черниговоблэнерго")
Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Удары по энергетике
23 декабря Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны российских войск. Оккупанты одновременно применили более 650 ударных дронов и более 30 ракет, основным объектом ударов стала критическая инфраструктура.
Обстрел проходил в несколько этапов: сначала враг атаковал дронами типа "Шахед", а под утро нанес ракетные удары.
Под огнем оказались по меньшей мере 13 регионов, при этом главным направлением атак была энергетическая инфраструктура, прежде всего в западных областях.
24 декабря стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.
Уже 25 декабря в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.