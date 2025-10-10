Равнозначна геноциду: Сибига сделал заявление о ночной атаке РФ на энергетику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Андрея Сибиги.

"Российские террористы нанесли удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности энергетической, по всей Украине сотнями беспилотников и ракет. Я призываю всех партнеров решительно реагировать", - заявил Сибига.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин совершил атаку 10 октября - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

"Это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать любые содержательные дипломатические и мирные усилия", - добавил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Россия хуже ХАМАС. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала - войну, которую она не может и не выиграет.

"Лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду согласно статье II (c) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы", - подчеркнул Сибига.

По мнению политика, давление на Москву - это единственный рецепт, который может сработать, но оно должно быть сильным и консолидированным. Речь об экономическом давлении жестких санкций, военном давлении усиления поддержки Украины и политическом давлении полной изоляции.

"Путин должен чувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее остановки. Он должен чувствовать, что продолжение этой войны ставит под угрозу его режим", - добавил глава МИД.