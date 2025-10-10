ua en ru
Равнозначна геноциду: Сибига сделал заявление о ночной атаке РФ на энергетику

Пятница 10 октября 2025 09:26
Равнозначна геноциду: Сибига сделал заявление о ночной атаке РФ на энергетику Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россияне нанесли массированную атаку по критической инфраструктуре Украины. Лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Андрея Сибиги.

"Российские террористы нанесли удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности энергетической, по всей Украине сотнями беспилотников и ракет. Я призываю всех партнеров решительно реагировать", - заявил Сибига.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин совершил атаку 10 октября - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

"Это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать любые содержательные дипломатические и мирные усилия", - добавил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Россия хуже ХАМАС. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала - войну, которую она не может и не выиграет.

"Лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду согласно статье II (c) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы", - подчеркнул Сибига.

По мнению политика, давление на Москву - это единственный рецепт, который может сработать, но оно должно быть сильным и консолидированным. Речь об экономическом давлении жестких санкций, военном давлении усиления поддержки Украины и политическом давлении полной изоляции.

"Путин должен чувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее остановки. Он должен чувствовать, что продолжение этой войны ставит под угрозу его режим", - добавил глава МИД.

Удар РФ по Украине 10 октября

Ночью Россия осуществила массированную атаку на Украину, использовав ударные беспилотники и ракеты различных типов. В Киеве в результате обстрелов ранены 12 человек. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия из-за повреждения энергетических объектов.

Под российскими ударами оказались также Днепр и Запорожье - там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирного населения. По предварительной информации, враг целенаправленно бил по объектам энергетической инфраструктуры.

Также РБК-Украина рассказывало, где в Украине введены графики отключения света.

