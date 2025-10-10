Рівносильна геноциду: Сибіга зробив заяву про нічну атаку РФ на енергетику

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС України Андрія Сибіги.

"Російські терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет. Я закликаю всіх партнерів рішуче реагувати", - заявив Сибіга.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін здійснив атаку 10 жовтня – у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

"Це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля", - додав глава МЗС.

Він також підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала – війну, яку вона не може і не виграє.

"Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи", - підкреслив Сибіга.

На думку політика, тиск на Москву – це єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Мова про економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції.

"Путін має відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він має відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим", - додав глава МЗС.