ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рівносильна геноциду: Сибіга зробив заяву про нічну атаку РФ на енергетику

П'ятниця 10 жовтня 2025 09:26
UA EN RU
Рівносильна геноциду: Сибіга зробив заяву про нічну атаку РФ на енергетику Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Росіяни завдали масованої атаки по критичній інфраструктурі України. Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС України Андрія Сибіги.

"Російські терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет. Я закликаю всіх партнерів рішуче реагувати", - заявив Сибіга.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін здійснив атаку 10 жовтня – у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

"Це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля", - додав глава МЗС.

Він також підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала – війну, яку вона не може і не виграє.

"Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи", - підкреслив Сибіга.

На думку політика, тиск на Москву – це єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Мова про економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції.

"Путін має відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він має відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим", - додав глава МЗС.

Удар РФ по Україні 10 жовтня

Уночі Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши ударні безпілотники та ракети різних типів. У Києві внаслідок обстрілів поранено 12 людей. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, на лівому березі міста повністю зникла електроенергія через пошкодження енергетичних об’єктів.

Під російськими ударами опинилися також Дніпро та Запоріжжя – там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирного населення. За попередньою інформацією, ворог цілеспрямовано бив по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також РБК-Україна розповідало, де в Україні запроваджено графіки відключення світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Сибіга Вторгнення Росії до України Ракетний удар
Новини
Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: скільки виділять Україні
Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: скільки виділять Україні
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни