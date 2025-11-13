Ровнополье, Степногорск, Покровское: Зеленский провел совещание из-за обострения на Юге
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область провел совещание по безопасности с военным командованием
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Основное внимание уделили оперативной обстановке на Юге, в частности в районе Ровнополья, где обсуждали задачи бригад и полков, а также военные и кадровые меры для стабилизации ситуации.
Отдельно рассмотрели вопросы укрепления инженерными сооружениями на Степногорском направлении, эвакуацию гражданского населения из определенных районов и противовоздушную защиту дорог, логистических путей и критической инфраструктуры Запорожья. Также был заслушан доклад по ситуации в районе Покровского.
После совещания Зеленский встретился с воинами 17-го армейского корпуса, поблагодарил их за службу и защиту Украины, а также вручил государственные награды.
"Восток Украины - большой вызов. И здесь, на Ореховском направлении, всегда было горячо. Я благодарю всех солдат, офицеров, сержантов за то, что вы защищаете наши города, Запорожскую область и само Запорожье, которое очень важно. Враг его хочет, но мы должны его защитить", - подчеркнул президент.
Зеленский также обсудил с командирами бригад меры по стабилизации ситуации на направлении, повышение эффективности рекрутинга и мотивации украинских воинов.
Ситуация в Запорожской области
На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские силы вынужденно отступили с ряда позиций в районе Ровнополье, а также вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка в Запорожской области.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что во время российского наступления оккупанты смогли захватить три населенных пункта, а еще за два продолжаются ожесточенные бои.