В Ровно раздались взрывы, пропал свет в части города

В Ровно прозвучали взрывы во время воздушной тревоги из-за российской ракетной атаки. После этого в городе в некоторых районах пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Рівне".
Звуки взрывов в городе были слышны около 06:20.
Вскоре после этого появилась информация о проблемах в электрическом в Ровно.
"В части города пропал свет", - говорится в публикации.
Местные власти пока не сообщают подробностей о произошедшем.
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