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В Хмельницком раздались взрывы

Четверг 21 сентября 2023 06:07
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В Хмельницком раздались взрывы Фото: в Хмельницком раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 21 сентября, в Хмельницком раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что взрывы прогремели во время воздушной тревоги в районе 06:00. Пока причина взрывов неизвестна.

Ночная атака 21 сентября

Ночью 21 сентября россияне снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами из самолетов Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс, и наконец зашли на Киев из Житомирской области.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В столице, а также Черкасской области сообщалось о работе ПВО.

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