В Киеве раздались взрывы: работало ПВО

В ночь на 21 сентября в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Да, было слышно по меньшей мере четыре взрыва. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе в ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы прогремели в Дарницком районе столицы - все службы едут на место. Также вызов зафиксирован в Голосеевском районе.

Ночная атака 21 сентября

В ночь на 21 сентября россияне совершили очередную воздушную атаку по территории Украины - они запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. В Воздушных силах сообщили, что на нашу территорию вошли две группы ракет: одна двигалась с востока в юго-западном направлении, а вторая - в направлении Сумской области.

После ракеты меняли свою траекторию, и, наконец, зашли на Киев через Житомирскую область.

Отметим, что в ходе тревоги в Черкасской области сообщалось о работе ПВО.

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