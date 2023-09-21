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У Рівному пролунали вибухи, зникло світло у частині міста

Фото: у Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську ракетну атаку. Після цього у місті в деяких районах зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Рівне".

Звуки вибухів у місті було чути близько 06:20.

Невдовзі після цього з'явилася інформація про проблеми в електричному Рівному.

"У частині міста зникло світло", - йдеться у публікації.

Місцева влада поки не повідомляє подробиць про подію.

Новина доповнюється...

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