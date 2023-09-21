Ночная атака: в Черкасской области работает ПВО

Ночью, 21 сентября, в Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Он отметил, что в области работает ПВО.

"Соблюдайте информационную гигиену - не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - написал Табурец.

Ночная атака 21 сентября

В ночь на 21 сентября россияне совершили очередную воздушную атаку по территории Украины - они запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. В Воздушных силах сообщили, что на нашу территорию вошли две группы ракет: одна двигалась с востока в юго-западном направлении, а вторая – в направлении Сумской области.

Глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец предупреждал жителей региона об опасности.

"Друзья, много ракет, обезопасьте себя!" - писал чиновник.

Позже стало известно о движении ракет в сторону Киевской области.

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