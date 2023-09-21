Ракетная угроза: В Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины, а также в Киеве, в ночь на 21 сентября из-за угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ и карты воздушных тревог.

Военные предупреждают об угрозе пусков противником крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!" - говорится в объявлении.

Также в ПС призывают жителей областей, где зазвучали сигналы, не игнорировать опасность и направляться в укрытия. О том же просят и представители властей регионов, где объявили воздушную тревогу.

Кроме того, мониторинговые группы пишут о том, что предварительно российская стратегическая авиация уже произвела запуск ракет.

Расширение тревог и группы ракет

Позже в командовании ВС заявили, что группа ракет противника движется с востока в юго-западном направлении, а вторая группа ракет двигается в направлении Сумской области.

Военные отметили, что их курс может изменяться.

Черкассы под атакой

Глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в своем Telegram предупредил о повышенной опасности.

"Друзья, много ракет, защищаемся!" - пишет чиновник.

В Воздушных силах рассказали о первой группе ракет врага в направлении Черкасской области, а вторую - из Черниговской области в сторону Киевской области.

"Черкассы - в укрытие!" - призывают военные.

Глава Черкаской ОВА также заявил о работе ПВО в области, и призвал жителей соблюдать информ-гигиену.

Тревоги - по всей Украине

Около 05:45 сигналы об угрозе вражеских воздушных атак были объявлены также в западных областях. Таким образом "покраснела" вся карта.

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты не прекращают наносить удары по городам Украины ракетами и дронами-камикадзе. Прошлая масштабная воздушная атака произошла в ночь на 20 сентября.

Напомним, тогда Воздушные силы предупредили об угрозе ударов дронами и о пусках нескольких групп "Шахедов". Позже в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, а в некоторых регионах слышали взрывы из-за работы ПВО. К утру в Генштабе сообщили количество сбитых беспилотников.

Однако в Полтавской области были попадания. Вражеский дрон ударил в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там возник пожар, работа завода временно прекращена. Информации о пострадавших пока нет.