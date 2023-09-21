Оккупанты нанесли по Харькову ракетные удары: какие последствия

В Харькове прозвучали взрывы во время воздушной тревоги под утро 21 сентября из-за ракетной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и мєра города Игоря Терехова.

В Харькове прозвучала серия взрывов. Сообщают о как минимум шести.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях", - сообщили в ОВА.

В мэрии подтвердили, что в Харькове прогремели уже несколько взрывов. Также Терехов отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о группе вражеских ракет в направлении Харьковской области.

Названы последствия ракетных атак

В ОВА сообщают о 6 ударах по Харькову, в том числе в Слободском районе, рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется", - говорит он.

В мэрии также подтверждают данные о как минимум шести "прилетах" по городу во время российской ракетной атаки.

"По предварительной информации, которая требует уточнения, все в Слободском районе города. О возможных пострадавших и разрушениях - сбор информации", - рассказал мэр города Игорь Терехов.

Есть пострадавшие

Позже стало известно, что в Харькове в результате ракетной атаки врага пострадали два человека.

"Имеем информацию о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте "прилетов" работают соответствующие службы, устраняют их последствия", - рассказал мэр города Игорь Терехов.