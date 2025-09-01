Уровень доверия украинцев к процессам восстановления растет, но пока без особого прорыва, - исследование

Более половины украинцев - 53% - по состоянию на июнь 2025 года, не удовлетворены состоянием восстановления страны. Удовлетворены - 40% граждан, в ноябре 2023 года таких было только 28%.
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, в котором она комментирует результаты опроса общественного мнения украинцев, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine.
Это рост доверия, но пока без особого прорыва, что свидетельствует о запросе украинцев на прозрачность, больший результат и контроль.
По ее словам, вдохновляет тот факт, что каждый третий украинец (32%) отметил, что лично видел примеры восстановления в своих общинах. Самые заметные изменения - в Киеве, на востоке и юге.
"И что важно, среди тех, кто наблюдал эти процессы, - 74% положительно оценили их результат. Это означает: там, где есть реальные и видимые изменения, там формируется доверие граждан к восстановлению и растет уверенность в способности государства и партнеров восстанавливать страну даже во время войны. Примечательно, что в крупных городах положительные примеры заметили 57% украинцев, в сельской местности - только 24%", - отметила Елена Шуляк.
Относительно качества, темпов и эффективности - большинство украинцев дают процессам восстановления "среднюю" оценку. Качество работ "положительно" или "скорее положительно" оценивает 21% опрошенных, 39% считают его "удовлетворительным", а 28% - "отрицательным". Похожая ситуация и с темпами: 18% респондентов считают их "хорошими", 38% - "удовлетворительными", а 37% - "плохими". Эффективность восстановления положительно оценивает 19%, удовлетворительно - 39%, отрицательно - 32%. Что касается приоритетов, только 19% убеждены, что они определены правильно, 32% оценивают их как "удовлетворительные", а 40% считают, что выбраны неверно.
"Большинство украинцев оценивают восстановление на "посредственно". Это не провал, но и не победа. Сигнал очень четкий: планку нужно поднимать, работать быстрее, эффективнее и прозрачнее, чтобы люди видели реальные результаты и доверяли процессу восстановления", - подчеркнула Елена Шуляк.
Парламентарий обратила внимание на то, что среди украинцев неизменными остаются три запроса на восстановление: результат рядом, честность и прозрачность на всех этапах, справедливые приоритеты восстановления.
"Эти проблемные моменты для меня не новость. Именно эти запросы и замечания учитывались при создании законодательной базы для восстановления. Более того, при разработке законодательства о восстановлении мы предусмотрели много стимулов публичности, прозрачности и привлечения граждан к контролю - от комиссий "єВідновлення" до участия людей в разработке ПСВ, где громады сами определяли приоритетность строительства", - напомнила Шуляк.
По ее словам, неутешительной остается оценка людей относительно уровня коррупции в процессах восстановления - 65% респондентов. Наиболее уязвимыми к злоупотреблениям украинцы называют распределение международных и бюджетных средств (65%), контроль и отчетность (63%) и проведение тендеров (61%).
"Опрос демонстрирует запрос общества: людям нужна открытая система, реальные достижения и контроль за использованием средств. И главное - чтобы восстановление не ассоциировалось с коррупцией. А коррупционные риски, как мы видим по результатам опроса, волнуют граждан больше всего", - резюмировала Елена Шуляк.
Ранее Шуляк приводила статистику: украинцы назвали ТОП-3 основных принципов, по которым должно происходить восстановление. В список входят жесткая борьба с коррупцией при использовании средств, восстановление по принципу "лучше, чем было" и учет мнения общин и людей в процессах, связанных с его планированием.
Ранее бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на уровне более 40 млрд долларов.
Добавим, что концепция Украины предусматривает создание двух фондов для восстановления и модернизации страны в течение 14 лет. Общий размер составит 1 трлн долларов.