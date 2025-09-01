Уровень доверия украинцев к процессам восстановления растет, но пока без особого прорыва, - исследование

Это рост доверия, но пока без особого прорыва, что свидетельствует о запросе украинцев на прозрачность, больший результат и контроль.

По ее словам, вдохновляет тот факт, что каждый третий украинец (32%) отметил, что лично видел примеры восстановления в своих общинах. Самые заметные изменения - в Киеве, на востоке и юге.

"И что важно, среди тех, кто наблюдал эти процессы, - 74% положительно оценили их результат. Это означает: там, где есть реальные и видимые изменения, там формируется доверие граждан к восстановлению и растет уверенность в способности государства и партнеров восстанавливать страну даже во время войны. Примечательно, что в крупных городах положительные примеры заметили 57% украинцев, в сельской местности - только 24%", - отметила Елена Шуляк.

Относительно качества, темпов и эффективности - большинство украинцев дают процессам восстановления "среднюю" оценку. Качество работ "положительно" или "скорее положительно" оценивает 21% опрошенных, 39% считают его "удовлетворительным", а 28% - "отрицательным". Похожая ситуация и с темпами: 18% респондентов считают их "хорошими", 38% - "удовлетворительными", а 37% - "плохими". Эффективность восстановления положительно оценивает 19%, удовлетворительно - 39%, отрицательно - 32%. Что касается приоритетов, только 19% убеждены, что они определены правильно, 32% оценивают их как "удовлетворительные", а 40% считают, что выбраны неверно.

"Большинство украинцев оценивают восстановление на "посредственно". Это не провал, но и не победа. Сигнал очень четкий: планку нужно поднимать, работать быстрее, эффективнее и прозрачнее, чтобы люди видели реальные результаты и доверяли процессу восстановления", - подчеркнула Елена Шуляк.

Парламентарий обратила внимание на то, что среди украинцев неизменными остаются три запроса на восстановление: результат рядом, честность и прозрачность на всех этапах, справедливые приоритеты восстановления.

"Эти проблемные моменты для меня не новость. Именно эти запросы и замечания учитывались при создании законодательной базы для восстановления. Более того, при разработке законодательства о восстановлении мы предусмотрели много стимулов публичности, прозрачности и привлечения граждан к контролю - от комиссий "єВідновлення" до участия людей в разработке ПСВ, где громады сами определяли приоритетность строительства", - напомнила Шуляк.

По ее словам, неутешительной остается оценка людей относительно уровня коррупции в процессах восстановления - 65% респондентов. Наиболее уязвимыми к злоупотреблениям украинцы называют распределение международных и бюджетных средств (65%), контроль и отчетность (63%) и проведение тендеров (61%).

"Опрос демонстрирует запрос общества: людям нужна открытая система, реальные достижения и контроль за использованием средств. И главное - чтобы восстановление не ассоциировалось с коррупцией. А коррупционные риски, как мы видим по результатам опроса, волнуют граждан больше всего", - резюмировала Елена Шуляк.