Шуляк рассказала, что украинцы считают приоритетом в восстановлении и какие законы для этого нужны

Украина, Четверг 07 августа 2025 17:37
UA EN RU
Шуляк рассказала, что украинцы считают приоритетом в восстановлении и какие законы для этого нужны Фото: Елена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Юлия Бойко

Украинцы назвали ТОП-3 основных принципов, по которым должно происходить восстановление. В список входят жесткая борьба с коррупцией при использовании средств, восстановление по принципу "лучше, чем было" и учет мнения общин и людей в процессах, связанных с его планированием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, в котором она комментирует результаты исследования "Европейское будущее Украины: окружающая среда, энергетика и послевоенное восстановление глазами граждан", проведенного ОО "Ресурсно-аналитический центр "Общество и окружающая среда" и ОО "ДИКСИ ГРУПП".

Однако, по ее словам, без принятия комплексного законодательства относительно основных принципов восстановления реализовать эти принципы будет сложно.

Результаты исследования свидетельствуют, что несмотря на различия по возрасту, региону, образованию и доходу, в целом видение принципов послевоенного восстановления является общим для всех жителей Украины, сообщила Елена Шуляк. Однако, жесткая борьба с коррупцией при использовании средств на восстановление - главный принцип и приоритет послевоенного восстановления для украинцев. Наибольший вес этому уделяет 50,6% опрошенных.

"Кроме этого, мы видим, что треть жителей Украины поддерживает восстановление на основе "лучше, чем было", создание условий для возвращения людей и национальной безопасности. Зеленое восстановление и создание условий для развития предпринимательства в целом не является важным приоритетом для жителей Украины. Однако, как свидетельствует исследование, наблюдаются значительные возрастные различия: 38,9% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет поддерживают зеленое восстановление, зато среди пожилых людей (60+) таких только 18,2%", - сообщила Шуляк.

Она также добавила, что все больше граждан отмечают важность учета мнения общин и людей в процессах, связанных с планированием восстановления. По данным последнего опроса, так считали 40,5% респондентов, а предыдущего - 31,4%. Это свидетельствует, по мнению парламентария, что граждане все больше осознают вес своего голоса и готовы участвовать.

"Одним из инструментов для этого могут стать публичные консультации, законопроект о которых парламент принял летом прошлого года. Речь идет об обязательном проведении публичных консультаций всеми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и т.д. при введении любых управленческих решений", - сообщила Елена Шуляк.

По ее словам, в международной практике проведение публичных консультаций - обязательная норма для большинства важных решений на уровне государства. При этом в Украине эта история до сих пор была абсолютно добровольной. Впрочем, после принятия соответствующего законопроекта, публичные консультации будут обязательными при принятии любых управленческих решений на уровне государства и общин. Однако, эта норма вступит в силу после завершения полномасштабной войны.

Как свидетельствует исследование, восстановление городов и жилья, по мнению респондентов, должно осуществляться на основе безопасности, энергоэффективности и экологичности. Скорость восстановления и его стоимость менее важны для жителей Украины, отметила Елена Шуляк. При этом, визуальная привлекательность и эстетичность восстановления городов является наиболее важной для киевлян - 10,9%, а для жителей других населенных пунктов в целом по Украине только 6,1%.

Наблюдаются и определенные возрастные различия: как свидетельствуют результаты исследования, пожилые люди (60+) чаще выбирают "дешево" (18,3%) и "быстро" (30,8%) и реже "энергоэффективно и экологично" (45,9%). Зато безопасность и экологичность являются однозначными приоритетами молодежи (66,5%) и 60,7% для молодежи 18-29 лет.

При этом Елена Шуляк отметила - планирование и реализация восстановления с учетом этих принципов будет затруднена из-за отсутствия комплексного законодательства относительно основных принципов восстановления. Еще в 2024 году на базе тогдашнего Минвосстановления при большом количестве стейкхолдеров был подготовлен соответствующий законопроект об основных принципах восстановления, который выделяет 14 ключевых принципов госполитики в сфере восстановления.

"Со своей стороны, на базе нашего Комитета мы провели этот документ через масштабные публичные консультации, что позволило наработать точные рекомендации, которые мы направили в Кабмин. Еще тогда проект закона поддержали как международные партнеры, так и Офис Омбудсмена Украины. Впрочем, законодательную инициативу, которая бы стала дорожной картой восстановления страны, Министерство регионального развития до сих пор не подало парламенту на рассмотрение", - отметила Елена Шуляк.

Напоследок она добавила, что сегодня сверхважно осознавать, что без четко определенных принципов, обязанностей и процедур невозможно построить эффективную систему управления процессами восстановления. Это создает правовой вакуум, который усложняет координацию действий и открывает пространство для субъективных решений и злоупотреблений. Поэтому запуск системного рамочного закона должен стать одной из первоочередных задач.

Восстановление и модернизация Украины

Концепция Украины предусматривает создание двух фондов для восстановления и модернизации страны в течение 14 лет. Общий размер составит 1 трлн долларов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на уровне более 40 млрд долларов.

