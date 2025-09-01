Рівень довіри українців до процесів відбудови зростає, але поки без особливого прориву, - дослідження

Це зростання довіри, але поки що без особливого прориву, що свідчить про запит українців на прозорість, більший результат та контроль.

За її словами, надихає той факт, що кожен третій українець (32%) зазначив, що особисто бачив приклади відновлення у своїх громадах. Найпомітніші зміни - в Києві, на сході та півдні.

"І що важливо, серед тих, хто спостерігав ці процеси, - 74% позитивно оцінили їхній результат. Це означає: там, де є реальні й видимі зміни, там формується довіра громадян до відбудови та зростає впевненість у спроможності держави та партнерів відновлювати країну навіть під час війни. Примітно, що у великих містах позитивні приклади помітили 57% українців, у сільській місцевості - лише 24%", - зазначила Олена Шуляк.

Щодо якості, темпів та ефективності - більшість українців дають процесам відбудови "середню" оцінку. Якість робіт "позитивно" або "скоріше позитивно" оцінює 21% опитаних, 39% вважають її "задовільною", а 28% - "негативною". Схожа ситуація і з темпами: 18% респондентів вважають їх "добрими", 38% - "задовільними", а 37% - "поганими". Ефективність відбудови позитивно оцінює 19%, задовільно - 39%, негативно - 32%. Що ж до пріоритетів, лише 19% переконані, що вони визначені правильно, 32% оцінюють їх як "задовільні", а 40% вважають, що обрані невірно.

"Більшість українців оцінюють відбудову на "посередньо". Це не провал, але й не перемога. Сигнал дуже чіткий: планку потрібно піднімати, працювати швидше, ефективніше й прозоріше, щоб люди бачили реальні результати та довіряли процесу відбудови", - наголосила Олена Шуляк.

Парламентарка звернула увагу на те, що серед українців незмінними залишаються три запити на відбудову: результат поруч, чесність та прозорість на всіх етапах, справедливі пріоритети відбудови.

"Ці проблемні моменти для мене не новина. Саме ці запити й зауваження враховувалися при створенні законодавчої бази для відбудови. Більше того, під час розробки законодавства про відбудову ми передбачили багато стимулів публічності, прозорості та залучення громадян до контролю - від комісій "єВідновлення" до участі людей у розробці ПКВ, де громади самі визначали пріоритетність будівництва", - нагадала Шуляк.

За її словами, невтішною залишається оцінка людей щодо рівня корупції в процесах відбудови - 65% респондентів. Найбільш вразливими до зловживань українці називають розподіл міжнародних та бюджетних коштів (65%), контроль і звітність (63%) та проведення тендерів (61%).

"Опитування демонструє запит суспільства: людям потрібна відкрита система, реальні досягнення та контроль за використанням коштів. І головне - щоб відбудова не асоціювалася з корупцією. А корупційні ризики, як ми бачимо за результатами опитування, хвилюють громадян чи не найбільше", - резюмувала Олена Шуляк.