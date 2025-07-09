Украина в 2026 году потребует более 40 млрд долларов внешней поддержки, - Шмыгаль

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на уровне более 40 млрд долларов.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на заседании руководящего комитета Украинской платформы доноров.

"Правительство в конце июня подало изменения в закон о государственном бюджете, где предусмотрело увеличение расходов на обороноспособность страны почти на 10 млрд долларов. Это поможет эффективно противодействовать врагу", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что внешнее финансирование критически важно для Украины, ведь позволяет направлять собственные ресурсы на защиту страны.

"В этом году Украина уже привлекла 22 млрд долларов внешнего финансирования. В то же время вызовом является 2026 год. Наши потребности во внешнем финансировании останутся на уровне более 40 млрд долларов. Ключевой задачей должна стать наработка механизмов и инструментов, которые позволят привлечь эти средства", - добавил премьер.