Украина в 2026 году потребует более 40 млрд долларов внешней поддержки, - Шмыгаль
Потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на уровне более 40 млрд долларов.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на заседании руководящего комитета Украинской платформы доноров.
"Правительство в конце июня подало изменения в закон о государственном бюджете, где предусмотрело увеличение расходов на обороноспособность страны почти на 10 млрд долларов. Это поможет эффективно противодействовать врагу", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что внешнее финансирование критически важно для Украины, ведь позволяет направлять собственные ресурсы на защиту страны.
"В этом году Украина уже привлекла 22 млрд долларов внешнего финансирования. В то же время вызовом является 2026 год. Наши потребности во внешнем финансировании останутся на уровне более 40 млрд долларов. Ключевой задачей должна стать наработка механизмов и инструментов, которые позволят привлечь эти средства", - добавил премьер.
Международная помощь Украине
Напомним, в июне Международный валютный фонд завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Это позволит Украине получить полмиллиарда долларов.
Заметим, что четырехлетняя программа фонда с Украиной на 2023-2027 годы объемом 15,5 млрд долларов является частью международного пакета поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что только в 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.
Добавим, что по ожиданиям, общая сумма внешнего финансирования в 2025 году составит 55 млрд долларов, в основном по программе Украина по программе ERA Loans (за счет российских активов). Однако, часть из этих средств будет потрачена только в 2026 году.Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.