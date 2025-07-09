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Украина в 2026 году потребует более 40 млрд долларов внешней поддержки, - Шмыгаль

Среда 09 июля 2025 22:04
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Украина в 2026 году потребует более 40 млрд долларов внешней поддержки, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на уровне более 40 млрд долларов.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на заседании руководящего комитета Украинской платформы доноров.

"Правительство в конце июня подало изменения в закон о государственном бюджете, где предусмотрело увеличение расходов на обороноспособность страны почти на 10 млрд долларов. Это поможет эффективно противодействовать врагу", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что внешнее финансирование критически важно для Украины, ведь позволяет направлять собственные ресурсы на защиту страны.

"В этом году Украина уже привлекла 22 млрд долларов внешнего финансирования. В то же время вызовом является 2026 год. Наши потребности во внешнем финансировании останутся на уровне более 40 млрд долларов. Ключевой задачей должна стать наработка механизмов и инструментов, которые позволят привлечь эти средства", - добавил премьер.

Международная помощь Украине

Напомним, в июне Международный валютный фонд завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Это позволит Украине получить полмиллиарда долларов.

Заметим, что четырехлетняя программа фонда с Украиной на 2023-2027 годы объемом 15,5 млрд долларов является частью международного пакета поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что только в 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.

Добавим, что по ожиданиям, общая сумма внешнего финансирования в 2025 году составит 55 млрд долларов, в основном по программе Украина по программе ERA Loans (за счет российских активов). Однако, часть из этих средств будет потрачена только в 2026 году.Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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