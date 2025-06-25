Решительность в отношении Ирана должна быть и для Киева, - Мелони

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, что 24-25 июня, в Гааге проходит ежегодный саммит НАТО. Основная тема - увеличение расходов на оборону, а именно обсуждается установление 5 % ВВП до 2035 года. Однако союзники также подняли вопрос войны в Украине.

Стоит заметить, что на полях саммита состоялась встреча президент Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. РБК-Украина собрало подробности их встречи.

О том, как в целом прошел саммит НАТО и что получила Украина, можно узнать в материале РБК-Украина.

Примечательно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом сравнил того с "папочкой".

Американский лидер оценил такой жест и ответил.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия тянет время, чтобы не завершать войну в Украине. И призвал давить на российского диктатора Владимира Путина.

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