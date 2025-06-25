Рішучість щодо Ірану має бути й для Києва, - Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила після саміту НАТО. Вона закликала використати рішучість щодо Ірану також і для Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні після саміту НАТО.
Мелоні зазначила, що рішучість, проявлена щодо кризи в Ірані, тепер має бути проявлена також щодо України та Гази.
"Я сказала президенту Дональду Трампу і сказала на саміті, що така ж рішучість, проявлена щодо війни між Ізраїлем та Іраном, має бути проявлена і щодо двох інших угод про припинення вогню – для України та для Гази", - розповіла вона.
Нагадаємо, що 24-25 червня, у Гаазі проходить щорічний саміт НАТО. Основна тема - збільшення видатків на оборону, а саме обговорюється встановлення 5 % ВВП до 2035 року. Однак союзники також порушили питання війни в Україні.
Варто зауважити, що на полях саміту відбулась зустріч президент України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. РБК-Україна зібрало подробиці їхньої зустрічі.
Про те, як загалом пройшов саміт НАТО і що отримала Україна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Примітно, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом порівняв того з "татком".
Американський лідер оцінив такий жест та відповів.
Тим часом прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Росія тягне час, щоб не завершувати війну в Україні. Та закликав тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.
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