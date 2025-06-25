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Рютте назвал Трампа "папочкой". Президент США ответил с юмором

Гаага, Среда 25 июня 2025 19:44
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Рютте назвал Трампа "папочкой". Президент США ответил с юмором Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генсек НАТО Марк Рютте во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом сравнил того с "папочкой". Американский лидер оценил такой жест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа по итогам саммита НАТО в Гааге.

Что сказал Рютте

Президент США и генсек НАТО во время личной встречи обсуждали войну Израиля с Ираном. Трамп рассказал, что две страны поссорились, как "дети на школьной площадке". По словам президента, дети обычно "дерутся как черти и их невозможно остановить".

"И иногда папочке приходится использовать грубые выражения", - поддержал президента США Рютте, имея в виду недавнее резкое заявление Трампа нарушении перемирия между Израилем и Ираном.

Реакция Трампа

Президента США во время пресс-конференции спросили, считает ли он другие страны НАТО своими "детьми" на фоне заявления Рютте.

"Нет, он (Рютте - ред.) меня любит. Я думаю, он меня любит. Если нет, я вам скажу. Я вернусь и сильно ему врежу, хорошо? Он сказал это очень ласково. Папочка, ты мой папочка", - ответил Трамп.

Отношения Трампа и Рютте

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно хвалил президента США Дональда Трампа.

В частности, вчера, 24 июня, Рютте утверждал, что Трампу удалось вывести из тупика сложную ситуацию между Украиной и Россией. Он утверждал, что только Трамп мог добиться такого результата.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марк Рютте
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