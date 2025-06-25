Рютте назвал Трампа "папочкой". Президент США ответил с юмором
Генсек НАТО Марк Рютте во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом сравнил того с "папочкой". Американский лидер оценил такой жест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа по итогам саммита НАТО в Гааге.
Что сказал Рютте
Президент США и генсек НАТО во время личной встречи обсуждали войну Израиля с Ираном. Трамп рассказал, что две страны поссорились, как "дети на школьной площадке". По словам президента, дети обычно "дерутся как черти и их невозможно остановить".
"И иногда папочке приходится использовать грубые выражения", - поддержал президента США Рютте, имея в виду недавнее резкое заявление Трампа нарушении перемирия между Израилем и Ираном.
Реакция Трампа
Президента США во время пресс-конференции спросили, считает ли он другие страны НАТО своими "детьми" на фоне заявления Рютте.
"Нет, он (Рютте - ред.) меня любит. Я думаю, он меня любит. Если нет, я вам скажу. Я вернусь и сильно ему врежу, хорошо? Он сказал это очень ласково. Папочка, ты мой папочка", - ответил Трамп.
Отношения Трампа и Рютте
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно хвалил президента США Дональда Трампа.
В частности, вчера, 24 июня, Рютте утверждал, что Трампу удалось вывести из тупика сложную ситуацию между Украиной и Россией. Он утверждал, что только Трамп мог добиться такого результата.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.