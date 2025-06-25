"Пришло время воспользоваться моментом". Стармер призвал НАТО давить на Путина
Россия тянет время, чтобы не завершать войну в Украине. Надо давить на российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Во время своего выступления на саммите НАТО в Гааге Стармер заявил, что сейчас самое время заставить Путина согласиться на прекращение огня в Украине.
Премьер-министр отметил, что Путин "медлит", а также добавил, что пришло время "воспользоваться моментом".
"На самом деле, в течение последних нескольких дней, я бы сказал, что в моих обсуждениях с лидерами была настоящая решимость", - подчеркнул он.
Стармер также отметил, "сейчас время снова настаивать на том, чтобы Путина привлекли к столу переговоров по безусловному прекращению огня".
"Президент (Украины Владимир, - ред.) Зеленский уже много недель заявляет о своей готовности к безусловному прекращению огня... Сейчас самое время для Путина, который медлит, сесть за стол переговоров", - подытожил премьер Британии.
Саммит НАТО в Гааге
Напомним, что 24-25 июня, в нидерландском городе Гаага проходит ежегодный саммит НАТО. На сегодня запланирована его пленарная сессия.
Основная тема - увеличение расходов на оборону, а именно обсуждается установление 5 % ВВП до 2035 года. Однако союзники также обсудят и поддержку Украины.
Заметим, что на полях саммита состоялась встреча президент Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. РБК-Украина собрало первые подробности их встречи.
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