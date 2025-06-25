"Пришло время воспользоваться моментом". Стармер призвал НАТО давить на Путина

Россия тянет время, чтобы не завершать войну в Украине. Надо давить на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Во время своего выступления на саммите НАТО в Гааге Стармер заявил, что сейчас самое время заставить Путина согласиться на прекращение огня в Украине.

Премьер-министр отметил, что Путин "медлит", а также добавил, что пришло время "воспользоваться моментом".

"На самом деле, в течение последних нескольких дней, я бы сказал, что в моих обсуждениях с лидерами была настоящая решимость", - подчеркнул он.

Стармер также отметил, "сейчас время снова настаивать на том, чтобы Путина привлекли к столу переговоров по безусловному прекращению огня".