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Решительность в отношении Ирана должна быть и для Киева, - Мелони

Украина, Среда 25 июня 2025 21:38
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Решительность в отношении Ирана должна быть и для Киева, - Мелони Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила после саммита НАТО. Она призвала использовать решимость в отношении Ирана также и для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джорджии Мелони после саммита НАТО.

Мелони отметила, что решимость, проявленная в отношении кризиса в Иране, теперь должна быть проявлена также в отношении Украины и Газы.

"Я сказала президенту Дональду Трампу и сказала на саммите, что такая же решимость, проявленная в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и по двум другим соглашениям о прекращении огня - для Украины и для Газы", - рассказала она.

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, что 24-25 июня, в Гааге проходит ежегодный саммит НАТО. Основная тема - увеличение расходов на оборону, а именно обсуждается установление 5 % ВВП до 2035 года. Однако союзники также подняли вопрос войны в Украине.

Стоит заметить, что на полях саммита состоялась встреча президент Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. РБК-Украина собрало подробности их встречи.

О том, как в целом прошел саммит НАТО и что получила Украина, можно узнать в материале РБК-Украина.

Примечательно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом сравнил того с "папочкой".

Американский лидер оценил такой жест и ответил.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия тянет время, чтобы не завершать войну в Украине. И призвал давить на российского диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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