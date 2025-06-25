ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рішучість щодо Ірану має бути й для Києва, - Мелоні

Україна, Середа 25 червня 2025 21:38
UA EN RU
Рішучість щодо Ірану має бути й для Києва, - Мелоні Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила після саміту НАТО. Вона закликала використати рішучість щодо Ірану також і для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні після саміту НАТО.

Мелоні зазначила, що рішучість, проявлена ​​щодо кризи в Ірані, тепер має бути проявлена ​​також щодо України та Гази.

"Я сказала президенту Дональду Трампу і сказала на саміті, що така ж рішучість, проявлена ​​щодо війни між Ізраїлем та Іраном, має бути проявлена ​​і щодо двох інших угод про припинення вогню – для України та для Гази", - розповіла вона.

Саміт НАТО у Гаазі

Нагадаємо, що 24-25 червня, у Гаазі проходить щорічний саміт НАТО. Основна тема - збільшення видатків на оборону, а саме обговорюється встановлення 5 % ВВП до 2035 року. Однак союзники також порушили питання війни в Україні.

Варто зауважити, що на полях саміту відбулась зустріч президент України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. РБК-Україна зібрало подробиці їхньої зустрічі.

Про те, як загалом пройшов саміт НАТО і що отримала Україна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Примітно, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом порівняв того з "татком".

Американський лідер оцінив такий жест та відповів.

Тим часом прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Росія тягне час, щоб не завершувати війну в Україні. Та закликав тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Італія Дональд Трамп Війна Росії проти України
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України