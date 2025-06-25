Рішучість щодо Ірану має бути й для Києва, - Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила після саміту НАТО. Вона закликала використати рішучість щодо Ірану також і для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні після саміту НАТО.

" Я сказала президенту Дональду Трампу і сказала на саміті, що така ж рішучість, проявлена ​​щодо війни між Ізраїлем та Іраном, має бути проявлена ​​і щодо двох інших угод про припинення вогню – для України та для Гази", - розповіла вона.

Мелоні зазначила, що рішучість, проявлена ​​щодо кризи в Ірані, тепер має бути проявлена ​​також щодо України та Гази.

Саміт НАТО у Гаазі

Нагадаємо, що 24-25 червня, у Гаазі проходить щорічний саміт НАТО. Основна тема - збільшення видатків на оборону, а саме обговорюється встановлення 5 % ВВП до 2035 року. Однак союзники також порушили питання війни в Україні.

Варто зауважити, що на полях саміту відбулась зустріч президент України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. РБК-Україна зібрало подробиці їхньої зустрічі.

Про те, як загалом пройшов саміт НАТО і що отримала Україна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Примітно, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом порівняв того з "татком".

Американський лідер оцінив такий жест та відповів.

Тим часом прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Росія тягне час, щоб не завершувати війну в Україні. Та закликав тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.

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