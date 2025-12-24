"Решительно отреагируем": в ЕС резко высказались о санкциях США из-за "цензуры"
В Европейской комиссии резко отреагировали на санкции, которые вели 24 декабря США против одного из бывших еврокомиссаров и ряда представителей европейских организаций по противодействию дезинформации за якобы "цензуру".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Европейской комиссии.
Как сказано в заявлении, ЕК решительно осуждает решение США ввести ограничения на въезд для пяти европейских граждан - в том числе для бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.
"Свобода слова является основополагающим правом в Европе и общей основной ценностью с Соединенными Штатами во всем демократическом мире. ЕС - это открытый единый рынок, основанный на правилах, с суверенным правом регулировать экономическую деятельность в соответствии с нашими демократическими ценностями и международными обязательствами", - отметили в Еврокомиссии.
При этом в ЕК добавили, что европейские цифровые правила обеспечивают "безопасные, честные и равные условия для всех компаний", а также применяются вполне справедливо и без дискриминаций.
ЕС потребовал от Соединенных Штатов предоставить разъяснения, а в Еврокомиссии пообещали "быстро и решительно" отреагировать при необходимости.
"При необходимости мы быстро и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от неоправданных мер", - говорится в сообщении.
Санкции против европейцев
США 24 декабря ввели санкции против бывшего еврокомиссара по цифровым услугам Тьерри Бретона и еще четырех человек, которые борются с дезинформацией в СМИ и социальных сетях. Вашингтон обвинил их в якобы "усилиях по принуждению к цензуре".
Бретон - один из создателей европейского Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который заставляет неевропейские цифровые платформы, в том числе американские, соблюдать европейское законодательство.
Также под санкции попали руководитель Center for Countering Digital Hate (CCDH) Имран Ахмед, руководитель Global Disinformation Index (GDI) Клэр Мелфорд, руководитель и основатель HateAid Анна-Лен фон Ходенберг и сопредседатель HateAid Жозефина Балон. Все они играют значительную роль в борьбе с российской и другой иностранной дезинформацией, которая не нравится Вашингтону.
Штраф для соцсети Илона Маска
Истерика в США началась после того, как Еврокомиссия присудила штраф в размере 120 млн евро социальной сети X американского миллиардера Илона Маска. Соцсеть нарушила правила предоставления цифровых услуг в ЕС.
В Соединенных Штатах после этого началась истерика на всех уровнях. Например, непосредственно сам Илон Маск призвал "распустить" Евросоюз, активизировав в соцсетях многочисленных ботов, чтобы создать иллюзию поддержки его призывов.
С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио и другие протрампистские сенаторы и политики. В ход пошли открытые угрозы, в том числе отказ ЕС в защите от России, сохранение тарифов и санкции. Даже президент США Дональд Трамп проснулся и заявил, что Европа якобы "движется в плохом направлении".
В ЕС очень резко отреагировали на эту истерику, заявив, что все крики из США о якобы "антидемократическом характере" Европейского Союза - это просто провокация. Вашингтону следовало бы критиковать Россию, а не европейские страны, отметила высокая представительница ЕС по дипломатии Кая Каллас.