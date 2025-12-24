"Решительно отреагируем": в ЕС резко высказались о санкциях США из-за "цензуры"

В Европейской комиссии резко отреагировали на санкции, которые вели 24 декабря США против одного из бывших еврокомиссаров и ряда представителей европейских организаций по противодействию дезинформации за якобы "цензуру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Европейской комиссии.

Как сказано в заявлении, ЕК решительно осуждает решение США ввести ограничения на въезд для пяти европейских граждан - в том числе для бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона .

" Свобода слова является основополагающим правом в Европе и общей основной ценностью с Соединенными Штатами во всем демократическом мире. ЕС - это открытый единый рынок, основанный на правилах, с суверенным правом регулировать экономическую деятельность в соответствии с нашими демократическими ценностями и международными обязательствами", - отметили в Еврокомиссии.

При этом в ЕК добавили, что европейские цифровые правила обеспечивают "безопасные, честные и равные условия для всех компаний", а также применяются вполне справедливо и без дискриминаций.

ЕС потребовал от Соединенных Штатов предоставить разъяснения, а в Еврокомиссии пообещали "быстро и решительно" отреагировать при необходимости.

" При необходимости мы быстро и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от неоправданных мер", - говорится в сообщении.

Санкции против европейцев

США 24 декабря ввели санкции против бывшего еврокомиссара по цифровым услугам Тьерри Бретона и еще четырех человек, которые борются с дезинформацией в СМИ и социальных сетях. Вашингтон обвинил их в якобы "усилиях по принуждению к цензуре".

Бретон - один из создателей европейского Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который заставляет неевропейские цифровые платформы, в том числе американские, соблюдать европейское законодательство.

Также под санкции попали руководитель Center for Countering Digital Hate (CCDH) Имран Ахмед, руководитель Global Disinformation Index (GDI) Клэр Мелфорд, руководитель и основатель HateAid Анна-Лен фон Ходенберг и сопредседатель HateAid Жозефина Балон. Все они играют значительную роль в борьбе с российской и другой иностранной дезинформацией, которая не нравится Вашингтону.