ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Решительно отреагируем": в ЕС резко высказались о санкциях США из-за "цензуры"

Евросоюз, США, Среда 24 декабря 2025 17:44
UA EN RU
"Решительно отреагируем": в ЕС резко высказались о санкциях США из-за "цензуры" Иллюстративное фото: в Еврокомиссии требуют от США разъяснений (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Европейской комиссии резко отреагировали на санкции, которые вели 24 декабря США против одного из бывших еврокомиссаров и ряда представителей европейских организаций по противодействию дезинформации за якобы "цензуру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Европейской комиссии.

Как сказано в заявлении, ЕК решительно осуждает решение США ввести ограничения на въезд для пяти европейских граждан - в том числе для бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.

"Свобода слова является основополагающим правом в Европе и общей основной ценностью с Соединенными Штатами во всем демократическом мире. ЕС - это открытый единый рынок, основанный на правилах, с суверенным правом регулировать экономическую деятельность в соответствии с нашими демократическими ценностями и международными обязательствами", - отметили в Еврокомиссии.

При этом в ЕК добавили, что европейские цифровые правила обеспечивают "безопасные, честные и равные условия для всех компаний", а также применяются вполне справедливо и без дискриминаций.

ЕС потребовал от Соединенных Штатов предоставить разъяснения, а в Еврокомиссии пообещали "быстро и решительно" отреагировать при необходимости.

"При необходимости мы быстро и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от неоправданных мер", - говорится в сообщении.

Санкции против европейцев

США 24 декабря ввели санкции против бывшего еврокомиссара по цифровым услугам Тьерри Бретона и еще четырех человек, которые борются с дезинформацией в СМИ и социальных сетях. Вашингтон обвинил их в якобы "усилиях по принуждению к цензуре".

Бретон - один из создателей европейского Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который заставляет неевропейские цифровые платформы, в том числе американские, соблюдать европейское законодательство.

Также под санкции попали руководитель Center for Countering Digital Hate (CCDH) Имран Ахмед, руководитель Global Disinformation Index (GDI) Клэр Мелфорд, руководитель и основатель HateAid Анна-Лен фон Ходенберг и сопредседатель HateAid Жозефина Балон. Все они играют значительную роль в борьбе с российской и другой иностранной дезинформацией, которая не нравится Вашингтону.

Штраф для соцсети Илона Маска

Истерика в США началась после того, как Еврокомиссия присудила штраф в размере 120 млн евро социальной сети X американского миллиардера Илона Маска. Соцсеть нарушила правила предоставления цифровых услуг в ЕС.

В Соединенных Штатах после этого началась истерика на всех уровнях. Например, непосредственно сам Илон Маск призвал "распустить" Евросоюз, активизировав в соцсетях многочисленных ботов, чтобы создать иллюзию поддержки его призывов.

С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио и другие протрампистские сенаторы и политики. В ход пошли открытые угрозы, в том числе отказ ЕС в защите от России, сохранение тарифов и санкции. Даже президент США Дональд Трамп проснулся и заявил, что Европа якобы "движется в плохом направлении".

В ЕС очень резко отреагировали на эту истерику, заявив, что все крики из США о якобы "антидемократическом характере" Европейского Союза - это просто провокация. Вашингтону следовало бы критиковать Россию, а не европейские страны, отметила высокая представительница ЕС по дипломатии Кая Каллас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Соединенные Штаты Америки
Новости
РФ отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, - Bloomberg
РФ отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, - Bloomberg
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну