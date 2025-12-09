"Европа идет в плохом направлении": Трамп выступил с критикой за штраф соцсети Маска
Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Х миллиардера Илона Маска на 120 млн евро. По его словам, Европа движется в плохом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
По словам Трампа, такой шаг Еврокомиссии довольно удивителен.
"Это жестко. Вы считаете это атакой? Илон мне не звонил, чтобы попросить о помощи в этом вопросе. Но нет, это серьезно. Я не думаю, что это правильно", - заявил он.
Президент США также выразил непонимание, как в ЕК могли так поступить.
"Я скажу об этом позже. Я получу полный доклад по этому вопросу. Смотрите, Европе нужно быть очень осторожной. Они делают много вещей. Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохих направлениях. Это было большое… это было серьезное дело", - сказал американский лидер.
Штраф соцсети Х
Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X американского миллиардера Илона Маска на 120 млн евро (около 140 млн долларов). Причина штрафа - нарушение правил цифровых услуг в ЕС, в частности, "обманчивый дизайн" синей галочки.
В США резко отреагировали на такое действие. В частности сам Илон Маск призвал "распустить" Евросоюз. С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио. Другие протрампистские сенаторы и политики, даже прибегали к открытым угрозам, в том числе "не защищать Европу".
Министр торговли США Говард Латник заявил, что США сохранят 50-процентные тарифы на европейские товары, если штраф для соцсети Маска не будет отменен.
В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску "катиться на Марс, где нет цензуры на нацистские поздравления". В то же время европолитики, обозреватели и эксперты выступили с жесткой критикой Соединенных Штатов и Трампа, а также Маска с его соцсетью.