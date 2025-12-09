"Европа идет в плохом направлении": Трамп выступил с критикой за штраф соцсети Маска

По словам Трампа, такой шаг Еврокомиссии довольно удивителен.

"Это жестко. Вы считаете это атакой? Илон мне не звонил, чтобы попросить о помощи в этом вопросе. Но нет, это серьезно. Я не думаю, что это правильно", - заявил он.

Президент США также выразил непонимание, как в ЕК могли так поступить.

"Я скажу об этом позже. Я получу полный доклад по этому вопросу. Смотрите, Европе нужно быть очень осторожной. Они делают много вещей. Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохих направлениях. Это было большое… это было серьезное дело", - сказал американский лидер.