Просто провокация: Каллас отвергла критику из США после штрафа для соцсети Маска

Евросоюз, Вторник 09 декабря 2025 13:17
Просто провокация: Каллас отвергла критику из США после штрафа для соцсети Маска Фото: высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Все заявления из США о якобы "антидемократическом характере" Европейского Союза - это просто провокация. Вашингтону следовало бы критиковать Россию, а не европейские страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова высокой представительницы по вопросам дипломатии Каи Каллас, которую цитирует The Guardian.

Комментируя ряд антиевропейских заявлений, которые после штрафа для социальной сети X (Twiiter) миллиардера Илона Маска позволили себе как президент США Дональд Трамп, так и многочисленные американские чиновники, Каллас сказала, что это можно воспринять, как провокацию.

"Мне кажется, что это сделано как провокация, чтобы мы отреагировали... В политике, если вы начинаете обсуждать вещи, которые, как вы знаете, не являются правдой, вы на самом деле легитимизируете их", - отметила она.

По словам Каллас, лавину сообщений от Маска можно не воспринимать, поскольку ЕС должен быть "более уверенным в себе", а критика в адрес блока "не соответствует действительности.

"Мы знаем, что это абсурд, это неправда, что они говорят о Европейском Союзе", - добавила она.

Каллас также посоветовала Вашингтону прекратить пытаться атаковать европейские страны и обратить внимание на Россию. Не видно, чтобы США критиковали РФ, хотя ситуация со свободой слова у россиян ужасная.

"Критика в отношении свобод здесь должна быть направлена в другом направлении. Возможно, в Россию, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, где X или Twitter, как мы его знаем, фактически также запрещен", - резюмировала она.

Штраф для X и истерика из США

Европейская комиссия оштрафовала социальную сеть X американского миллиардера Илона Маска из-за нарушения правил цифровых услуг в ЕС, в частности, "обманчивый дизайн" синей галочки. ЕК "влепила" компании Маска штраф в размере 120 млн евро (около 140 млн долларов).

В США по этому поводу устроили настоящую истерику на всех уровнях. В частности, непосредственно сам Илон Маск призвал "распустить" Евросоюз, активизировав в соцсетях многочисленных ботов, чтобы создать иллюзию поддержки его призывов.

С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио и другие протрампистские сенаторы и политики, иногда прибегая к открытым угрозам, в том числе "не защищать Европу".

Министр торговли США Говард Латник пригрозил, что США сохранят 50-процентные тарифы на европейские товары, если штраф для соцсети Маска не будет отменен. Проснулся даже президент Трамп, который заявил, что Европа якобы "движется в плохом направлении".

В ответ на истерику Маска министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал миллиардеру "катиться на Марс, где нет цензуры на нацистские поздравления". Трампа, Маска и американских чиновников также жестко раскритиковали европейские политики, обозреватели и эксперты.

