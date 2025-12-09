Все заявления из США о якобы "антидемократическом характере" Европейского Союза - это просто провокация. Вашингтону следовало бы критиковать Россию, а не европейские страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова высокой представительницы по вопросам дипломатии Каи Каллас, которую цитирует The Guardian .

Комментируя ряд антиевропейских заявлений, которые после штрафа для социальной сети X (Twiiter) миллиардера Илона Маска позволили себе как президент США Дональд Трамп, так и многочисленные американские чиновники, Каллас сказала, что это можно воспринять, как провокацию.

" Мне кажется, что это сделано как провокация, чтобы мы отреагировали... В политике, если вы начинаете обсуждать вещи, которые, как вы знаете, не являются правдой, вы на самом деле легитимизируете их", - отметила она.

По словам Каллас, лавину сообщений от Маска можно не воспринимать, поскольку ЕС должен быть "более уверенным в себе", а критика в адрес блока "не соответствует действительности.

"Мы знаем, что это абсурд, это неправда, что они говорят о Европейском Союзе", - добавила она.

Каллас также посоветовала Вашингтону прекратить пытаться атаковать европейские страны и обратить внимание на Россию. Не видно, чтобы США критиковали РФ, хотя ситуация со свободой слова у россиян ужасная.

"Критика в отношении свобод здесь должна быть направлена в другом направлении. Возможно, в Россию, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, где X или Twitter, как мы его знаем, фактически также запрещен", - резюмировала она.