"Рішуче відреагуємо": в ЄС різко висловилися щодо санкцій США через "цензуру"
В Європейській комісії різко відреагували на санкції, які вели 24 грудня США проти одного з колишніх єврокомісарів та низки представників європейських організацій з протидії дезінформації за нібито "цензуру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Європейської комісії.
Як сказано у заяві, ЄК рішуче засуджує рішення США запровадити обмеження на в'їзд для п'яти європейських громадян - в тому числі для колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона.
"Свобода слова є основоположним правом у Європі та спільною основною цінністю зі Сполученими Штатами в усьому демократичному світі. ЄС - це відкритий єдиний ринок, що ґрунтується на правилах, із суверенним правом регулювати економічну діяльність відповідно до наших демократичних цінностей та міжнародних зобов'язань", - зазначили в Єврокомісії.
При цьому в ЄК додали, що європейські цифрові правила забезпечують "безпечні, чесні та рівні умови для всіх компаній", а також застосовуються цілком справедливо та без дискримінацій.
ЄС висунув Сполученим Штатам вимогу надати роз'яснення, а в Єврокомісії пообіцяли "швидко та рішуче" відреагувати за потреби.
"За потреби ми швидко та рішуче відреагуємо, щоб захистити нашу регуляторну автономію від невиправданих заходів", - сказано у повідомленні.
Санкції проти європейців
США 24 грудня ввели санкції проти колишнього єврокомісара з цифрових послуг Тьєррі Бретона та ще чотирьох осіб, які борються з дезінформацією у ЗМІ та соціальних мережах. Вашингтон звинуватив їх у нібито "зусиллях з примусу до цензури".
Бретон - один з творців європейського Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), який змушує неєвропейські цифрові платформи, в тому числі американські, дотримуватися європейського законодавства.
Також під санкції потрапили керівник Center for Countering Digital Hate (CCDH) Імран Ахмед, керівник Global Disinformation Index (GDI) Клер Мелфорд, керівник та засновник HateAid Анна-Лен фон Ходенберг та співголова HateAid Жозефіна Балон. Усі вони грають значну роль у боротьбі з російською та іншою іноземною дезінформацією, що не подобається Вашингтону.
Штраф для соцмережі Ілона Маска
Істерика в США почалася після того, як Єврокомісія присудила штраф у розмірі 120 млн євро соціальній мережі X американського мільярдера Ілона Маска. Соцмережа порушила правила надання цифрових послуг в ЄС.
У Сполучених Штатах після цього почалася істерика на всіх рівнях. Наприклад, безпосередньо сам Ілон Маск закликав "розпустити" Євросоюз, активізувавши в соцмережах численних ботів, щоб створити ілюзію підтримки його закликів.
З критикою на адресу ЄС виступили також віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо та інші протрампістські сенатори та політики. У хід пішли відкриті погрози, в тому числі відмова ЄС у захисті від Росії, збереження тарифів та санкції. Навіть президент США Дональд Трамп прокинувся та заявив, що Європа буцімто "рухається у поганому напрямку".
В ЄС дуже різко відреагували на цю істерику, заявивши, що усі крики з США щодо нібито "антидемократичного характеру" Європейського Союзу - це просто провокація. Вашингтону варто було б критикувати Росію, а не європейські країни, зазначила висока представниця ЄС з дипломатії Кая Каллас.