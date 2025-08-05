Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать комиссия: Клименко раскрыл детали

В Национальной гвардии создают единую комиссию, которая будет принимать решения об оборонных закупках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как рассказал Клименко, сегодня он провел совещание с командованием Нацгвардии. В фокусе внимания - системы закупок, логистики и материально-технического обеспечения.

Министр заслушал доклад командующего, бригадного генерала Александра Пивненко, относительно перспективной модели оборонных закупок.

По словам Клименко, есть конкретный план со сроками, ответственными лицами и четким контролем:

Создается единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решение о закупках.

Работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью - оно будет проверять каждый документ, поставщика, подрядчика и, главное, - каждое должностное лицо.

Сокращается почти 200 тыловых должностей - ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию.

Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе - полиграфа. Без этого - ни одной подписи.

"Эффективная и прозрачная система обеспечения боевых подразделений - это четкое поручение президента. И это - вопрос доверия ко всей системе", - отметил Клименко.

В то же время, по его словам, проверяются все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность.

"Наша цель - прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой чувствуют наши боевые подразделения на передовой", - подчеркнул глава МВД.