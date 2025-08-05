Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія: Клименко розкрив деталі
У Національній гвардії створюють єдину комісію, яка ухвалюватиме рішення про оборонні закупівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Як розповів Клименко, сьогодні він провів нараду з командуванням Нацгвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.
Міністр заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель.
За словами Клименка, є конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем:
- Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.
- Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, - кожну посадову особу.
- Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.
- Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі - поліграфа. Без цього - жодного підпису.
"Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення президента. І це - питання довіри до всієї системи", - зазначив Клименко.
Водночас, за його словами, перевіряються всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека.
"Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій", - наголосив глава МВС.
Розкрадання на дронах та РЕБ
Нагадаємо, днями НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної схеми під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.
За даними слідства, одна з військових частин підписала державний контракт на майже 10 млн гривень із компанією, яка поставила продукцію за завищеною вартістю - переплата становила близько 80 тисяч доларів. Після завершення постачання представники підприємства передали учасникам злочинної схеми їхню частку у вигляді "відкату".
Серед фігурантів справи - колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Також його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн гривень
Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили. 4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.
Сьогодні зранку, 5 серпня, директорці компанії, яка пов'язана з закупівлями дронів та засобів РЕБ, також призначили тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн гривень. За даними НАБУ, "відкати" у межах контрактів могли сягати понад 30%.
Також полковника Нацгвардії, якого підозрюють у розкраданнях при закупівлі дронів та РЕБ, за рішенням суду взяли під варту до 30 вересня.