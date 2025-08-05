Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія: Клименко розкрив деталі

У Національній гвардії створюють єдину комісію, яка ухвалюватиме рішення про оборонні закупівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Як розповів Клименко, сьогодні він провів нараду з командуванням Нацгвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.

Міністр заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель.

За словами Клименка, є конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем:

Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.

Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, - кожну посадову особу.

Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.

Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі - поліграфа. Без цього - жодного підпису.

"Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення президента. І це - питання довіри до всієї системи", - зазначив Клименко.

Водночас, за його словами, перевіряються всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека.

"Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій", - наголосив глава МВС.