ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія: Клименко розкрив деталі

Вівторок 05 серпня 2025 16:00
UA EN RU
Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія: Клименко розкрив деталі Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Тетяна Степанова

У Національній гвардії створюють єдину комісію, яка ухвалюватиме рішення про оборонні закупівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Як розповів Клименко, сьогодні він провів нараду з командуванням Нацгвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.

Міністр заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель.

За словами Клименка, є конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем:

  • Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.
  • Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, - кожну посадову особу.
  • Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.
  • Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі - поліграфа. Без цього - жодного підпису.

"Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення президента. І це - питання довіри до всієї системи", - зазначив Клименко.

Водночас, за його словами, перевіряються всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека.

"Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій", - наголосив глава МВС.

Розкрадання на дронах та РЕБ

Нагадаємо, днями НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної схеми під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

За даними слідства, одна з військових частин підписала державний контракт на майже 10 млн гривень із компанією, яка поставила продукцію за завищеною вартістю - переплата становила близько 80 тисяч доларів. Після завершення постачання представники підприємства передали учасникам злочинної схеми їхню частку у вигляді "відкату".

Серед фігурантів справи - колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Також його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн гривень

Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили. 4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.

Сьогодні зранку, 5 серпня, директорці компанії, яка пов'язана з закупівлями дронів та засобів РЕБ, також призначили тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн гривень. За даними НАБУ, "відкати" у межах контрактів могли сягати понад 30%.

Також полковника Нацгвардії, якого підозрюють у розкраданнях при закупівлі дронів та РЕБ, за рішенням суду взяли під варту до 30 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Нацгвардія Клименко
Новини
Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки
Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському