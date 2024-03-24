Решение по отоплению в пострадавших от атак регионах будут принимать отдельно, - Укрэнерго

Кудрицкий заявил, что решение об окончании отопительного сезона зависит от температуры.

"Когда отопительный сезон заканчивается при температуре окружающей среды +12 или +14, то люди иногда догреваются электроприборами и это создает дополнительную нагрузку на энергосистему", - сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что в целом сейчас в украинской энергосистеме нет рисков для большого дефицита, но в тех регионах, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, решения по отопительному сезону будут приниматься отдельно.

"Мы на эту тему находимся в коммуникации с местными властями для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для и без того пострадавшей энергосистемы того или иного региона", - отметил Кудрицкий.