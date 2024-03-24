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Решение по отоплению в пострадавших от атак регионах будут принимать отдельно, - Укрэнерго

Фото: отопительный сезон в регионах будут заканчивать отдельно (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Решение об окончании отопительного сезона в регионах, сильно пострадавших от российских атак, будут приниматься отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

Кудрицкий заявил, что решение об окончании отопительного сезона зависит от температуры.

"Когда отопительный сезон заканчивается при температуре окружающей среды +12 или +14, то люди иногда догреваются электроприборами и это создает дополнительную нагрузку на энергосистему", - сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что в целом сейчас в украинской энергосистеме нет рисков для большого дефицита, но в тех регионах, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, решения по отопительному сезону будут приниматься отдельно.

"Мы на эту тему находимся в коммуникации с местными властями для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для и без того пострадавшей энергосистемы того или иного региона", - отметил Кудрицкий.

 

Ситуация со светом в Украине после масштабных российских обстрелов

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

Сегодня стало известно, что графики отключений могут ввести в Одесской и Хмельницкой областях. Также сообщалось, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

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