Римские каникулы: что посмотреть в столице Италии

Рим с его древними руинами, величественными памятниками и оживленными улицами привлекает туристов со всего мира.
РБК-Украина собрало интересные места столицы Италии, которые непременно стоит посетить.
Содержание:
Не видел Колизей - не видел Рим!
Колизей - это один из самых известных и выдающихся исторических памятников не только Рима, но и всего мира.
Этот архитектурный шедевр, построенный почти две тысячи лет назад, служил ареной для гладиаторских поединков и других развлекательных мероприятий.
Колизей (фото из сети)
Пантеон - "храм всех богов" в Риме, созданный в период наивысшего расцвета древнеримской архитектуры.
Он является одним из самых впечатляющих памятников древнего Рима, сохранившихся до наших дней в невероятно хорошем состоянии.
Долгие века под куполом здания поклонялись языческим богам, пока в начале 7 века Пантеон не был превращен в христианский храм.
Пантеон (фото из сети)
Ватикан - резиденция Папы Римского, территория Святейшего Престола (Престола Святого Петра), центрального органа Католической церкви.
Также все знают Ватикан как самое маленькое государство мира. В нем проживают всего 800 человек - в основном, это священники и церковные служащие.
Ватикан прославился своими музеями, где собраны выдающиеся коллекции живописи, скульптуры и прикладного искусства. Это настоящая сокровищница человечества.
Также туристов привлекает главный католический храм - собор Святого Петра на одноименной площади. По-видимому, по популярности у туристов это величественное ватиканское строение ничуть не уступает Колизею.
Ватикан (фото из сети)
Фонтан Треви - самый большой фонтан в Риме, высотой 26 метров и 20 метров в ширину. Он является "самым амбициозным" фонтаном в Риме в стиле барокко.
Фонтан славится своей поразительной архитектурой, олицетворяющей разнообразные мифологические образы. Скульптурная композиция фонтана состоит из фигуры морского бога Нептуна на колеснице и его спутниках.
Люди верят, если бросить в фонтан монетку через левое плечо, повернувшись к нему спиной, человека будут ждать любовь, богатство и исполнение желаний. Ежегодно из воды вылавливается почти 1,5 млн евро, которые идут в благотворительный фонд.
Фонтан Треви (фото из сети)
Пьяцца Венеция - площадь в центре Рима. Это место еще при Римской республике было важным транспортным пунктом, здесь пересекались Фламиниева дорога с Сервиевой стеной.
Через Пьяцца Венеция проходит сразу шесть главных городских улиц, по которым можно добраться до других достопримечательностей Рима. В центре площади стоит монумент Витториано, рядом расположен дворец Бонапартов, а также мадам Лукреция - говорящая статуя.
Пьяцца Венеция (фото из сети)
Римский Форум - площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями.
Во времена Римской империи там размещались рынки, величественные храмы и здания правительства. Сегодня посетители могут осмотреть остатки древних построек, таких как храм Сатурна, арка Септимия Севера и легендарные руины римского сената.
Римский Форум (фото из сети)
Испанская лестница в стиле итальянского барокко в центре Рима признана одной из самых красивых в Европе. Лестница начинается на Площади Испании и ведет на холм Пинчо.
Она пользуется популярностью не только у туристов, но и у самих римлян, среди которых доброй традицией считается назначать встречи у ее подножия.
Эту достопримечательность Рима рекомендуют посещать весной, когда начинают цвести азалии.
Испанская лестница в Риме (фото из сети)
Замок Сант-Анджело (Замок Святого Ангела) - архитектурная достопримечательность Рима расположена в парке Адриана.
Служила она сначала мавзолеем, потом замком, резиденцией римских пап, их казной и одновременно тюрьмой. Сейчас в крепости находится Военно-исторический музей.
Замок стоит на берегу живописной реки Тибр, по которой к нему ведет пешеходный мост.
Фото: Замок Святого Ангела (wikipedia.org)