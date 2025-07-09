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В Риме началась встреча Зеленского и Кэллога

Среда 09 июля 2025 19:01
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В Риме началась встреча Зеленского и Кэллога Фото: Владимир Зеленский и Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог начали свою встречу в Риме, сегодня, 9 июля.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По данным РБК-Украина, по состоянию на 19:00 по киевскому времени у Зеленского и Келлога состоялась протокольная съемка.

Напомним, что Зеленский сегодня прибыл с визитом в столицу Италии. Известно, что в Риме глава государства проведет ряд важных встреч, в том числе с Келлогом, президентом Италии и некоторыми другими политиками. Уже известно, что Зеленский встретился новым Папой Римским.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Зеленский во время встречи с Келлогом будет обсуждать с ним три важных момента. Это ускорение поставок оружия, увеличение объемов поставок и синхронизация позиций по войне и России

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Рим Кит Келлог
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