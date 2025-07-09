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Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз

Украина, Среда 09 июля 2025 17:49
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Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж, Дмитрий Олейник

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Италии со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом будет обсуждать с ним три важных момента. Это ускорение поставок оружия, увеличение объемов поставок и синхронизация позиций по войне и России.

Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк напомнил, что было анонсировано три встречи Зеленского - с Келлогом, с президентом Италии Серджо Матареллой и с новым Папой Римским Львом XIV. Однако, по мнению Подоляка, встреч будет гораздо больше.

"Сегодня идет переформатирование того, что мы ожидали. Я называю это ускорение, увеличение объемов и синхронизация. Три направления", - отметил он.

Поставлять оружие быстрее

Первым, отметил Подоляк, должно обсуждаться ускорение инвестиционных программ и ускорение поставок вооружения в Украину. Это должно рассматриваться с пониманием того, что с Россией не о чем договариваться.

"А без ускорения милитарных поставок в Украину, принудить Россию к чему-то будет невозможно", - добавил Подоляк.

Поставлять оружия больше

Второй момент, который должен быть обсужден - увеличение объемов военных поставок. Европа пока не может пока перекрыть все поставки вооружения, которые обеспечивают США. Европейские страны готовятся к этому и инвестируют в оборону, но нужно определенное время, отметил Подоляк.

"И вот увеличение объемов - это опять же о том, о чем можно разговаривать на уровне европейских стран. Не забываем, что Италия и лично госпожа Мелони имеют положительную коммуникацию с Трампом, они могут лоббировать интересы Украины. А это еще раз увеличение объемов поставок в Украину. То есть я ожидаю, что это будет проговорено на разных площадках, в том числе в Риме", - пояснил он.

Общая позиция в отношении РФ

Третий момент, пояснил советник руководителя ОПУ - США, Европа и Украина должны полностью синхронизировать свои позиции по России и по прекращению войны. Нужно решить, что надо делать и что нужно предоставить Украине, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на мир.

"То есть, США были гораздо больше синхронизированы с Европой в оценке того же Путина (чем Украина - ред.). И это сегодня происходит", - резюмировал Подоляк.

Напомним, что Зеленский 9 июля прибыл с визитом в столицу Италии. Известно, что в Риме глава государства проведет ряд важных встреч, в том числе с Келлогом, президентом Италии и некоторыми другими политиками. С новым Папой Римским Зеленский уже встретился.

Поставки вооружения Украине также могут возобновиться именно после встреч в Италии. Кроме Зеленского, Келлог может встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и его помощниками, чтобы обсудить все нюансы.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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