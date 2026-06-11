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За рік охочих воювати в РФ проти України впало на 20%, - ISW

06:50 11.06.2026 Чт
2 хв
Наскільки впали темпи залучення добровольців у РФ за останні кілька років?
aimg Едуард Ткач
За рік охочих воювати в РФ проти України впало на 20%, - ISW Фото: удари України дронами знизили перевагу РФ у людях (Getty Images)
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У Росії дедалі менше людей, які бажають підписувати контракт із Міноборони РФ і йти воювати проти України. Тенденція на спад почалася ще рік тому і зараз тільки посилилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму звіті аналітики відзначили публікацію медіа "Вічні історії". Джерело видання, пославшись на дані про витрати федерального бюджету РФ, повідомило, що в першому кварталі 2026 року одноразові бонуси за призов після підписання контракту з Міноборони отримали 71 200 осіб. Це на 20% менше, ніж у 2025 році.

"За весь 2025 рік контракти з Міністерством оборони Росії підписали 363 900 осіб, що на 10% менше, ніж у 2024 році", - цитують аналітики видання.

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ISW зазначає, що Росія дедалі більше відчуває труднощі з вербуванням на тлі зростаючих втрат. Тому Кремль змушений виділяти резерви, збільшувати бонуси за підписання контрактів і розширювати таємні мобілізаційні зусилля для боротьби з цим дефіцитом.

Також аналітики пишуть, що РФ, як і раніше, прагне уявити свою головну перевагу в чисельній перевазі, однак перевага України в дронах і ударах середньої дальності нейтралізували цю перевагу. Причина в тому - що Сили оборони завдають РФ непропорційно високих втрат у живій силі та техніці.

"На тлі зниження показників набору новобранців і зростання кількості жертв Кремль створює умови для проведення обмежених, поетапних призовів резервістів з метою заповнити втрати в Україні", - резюмували в ISW.

Вербування Кремля

Нагадаємо, наприкінці 2025 року в ЦПД заявили, що Росія розгорнула активне вербування найманців в Ірані. Зокрема, у низці міст з'явилися листівки з пропозицією приєднатися до армії РФ, у яких пропонували 20 тисяч доларів одноразово і плюс близько 2000 доларів щомісяця.

Також ми писали, що в травні цього року Росія розширила мережу вербування іноземців на війну проти України. Кремль почав активніше залучати громадян африканських країн.

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