Российские власти ввели циничную схему пополнения потерь на фронте. Вместо открытой вербовки, которая вызывает протесты в странах Азии и Африки, в РФ развернули масштабное давление на мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

На фоне колоссальных потерь в Украине Кремль больше не может полагаться только на собственный мобилизационный ресурс. Еще бы, поскольку большинство стран мира официально запретили своим гражданам участвовать в войне против Украины, то Москва перешла к тактике "миграционного террора".

"На фоне значительных потерь в Украине Кремль обратился к новому резерву: мигрантам, которые находятся на территории России без гражданства. Поскольку большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки официально выступают против вербовки своих граждан в российскую армию, Москва выбрала обходной путь - искусственно создавать условия, при которых пребывание в стране без паспорта РФ становится практически невозможным", - сказано в официальном сообщении.

Суть схемы проста: иностранцам без российского паспорта искусственно создают невыносимые условия пребывания. Так, теперь любая мелкая ошибка в документах ведет к депортации, а единственной альтернативой изгнанию становится подписание контракта с Вооруженными силами РФ.

Статистика как инструмент давления

По данным СВРУ, российское МВД демонстрирует аномальные скачки в цифрах выдворения иностранцев: только в 2024 году Россию принудительно покинули более 157 тысяч человек (на 45% больше, чем годом ранее).

В 2025 году количество высланных официально упало до 72 тысяч, но причина не в гуманности.

Министр МВД РФ Колокольцев открыто признал: "Могли бы отправить в 10 раз больше, но не хватает денег". Именно тех, на чью депортацию "не хватило средств", Кремль планирует массово отправлять на фронт.

"Экстремизм" за пост в соцсетях: новые ловушки законодательства

Чтобы расширить круг потенциальных "рекрутов", российские власти даже готовят изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь иностранца могут выгнать из страны (или отправить в окопы) за:

нарушение религиозного законодательства;

"злоупотребление свободой слова";

распространение "экстремистского" контента в аудиовизуальных сервисах.

Получается, что фактически, любой лайк или комментарий иностранца может стать поводом для шантажа: либо тюрьма и депортация, либо штурмовая группа под Бахмутом или Авдеевкой.

Паспорт ценой собственной жизни

Кремль рассчитывает на то, что мигранты, которые стремятся защитить свои семьи и легализоваться, "добровольно" будут нести службу.

Формально - это получение гражданства по упрощенной процедуре, а реально - это использование иностранцев как "пушечного мяса", чтобы оттянуть время очередной волны мобилизации среди этнических россиян.

Украинская разведка отмечает, что никакого добровольного выбора здесь нет. Это принуждение, замаскированное под бюрократические процедуры, где ценой российского паспорта становится жизнь гражданина другого государства в захватнической войне.