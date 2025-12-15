ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Кремль массово вербует иранцев на войну: обещают тысячи долларов

Россия, Понедельник 15 декабря 2025 04:23
UA EN RU
Кремль массово вербует иранцев на войну: обещают тысячи долларов Фото: Иран (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Россия развернула активную вербовку наемников в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

В ряде городов Ирана массово появились листовки с предложением присоединиться к войску РФ за деньги: 20 тыс. долларов единоразово плюс примерно 2 тыс. долларов ежемесячно.

Как сообщают в ЦПД, объявления ведут к Telegram-каналу, созданному в ноябре 2025 года, где вербовка осуществляется на нескольких языках.

Российское посольство в Иране отрицает причастность к вербовке наемников.

"Это типичный элемент системной вербовочной сети РФ, которая много лет ищет наемников в бедных и кризисных странах. Иран - одна из самых уязвимых целей из-за экономической ситуации, высокого уровня безработицы и большого количества афганских беженцев, которые часто становятся мишенью таких схем", - объясняют в ЦПД.

Аналитики утверждают: вербовка в Иране - не отдельный эпизод, а часть более широкой стратегии России для компенсации огромных потерь и подготовки новых наступательных действий.

Кто воюет против Украины

Ранее ЦПД сообщал, что с 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений.

Больше всего за Россию воюет граждан Северной Кореи - 12 тысяч человек. Далее - страны Центральной Азии.

Также РБК-Украина писало о том, что дочь экс-президента ЮАР вербовала наемников на войну против Украины.

Правительство ЮАР сообщило, что пострадавшие граждане были обманом вынуждены воевать на Донбассе под предлогом выгодных трудовых контрактов и работает над их возвращением.

Правительство Южной Африки сообщило, что 17 ее граждан обманом заставили присоединиться к боевым действиям на Донбассе, выдав это за выгодную работу.

Подробнее о том, как это происходит, что африканцы делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах после, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Иран
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе