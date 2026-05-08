ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп впервые прокомментировал ситуацию с хантавирусом

10:47 08.05.2026 Пт
2 мин
Что сказал президент США
aimg Ирина Глухова
Трамп впервые прокомментировал ситуацию с хантавирусом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию, связанную с хантавирусом. Этот вирус нашли на борту круизного лайнера после того, как трое пассажиров умерли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Читайте также: На круизном лайнере, где вспыхнул хантавирус, есть украинцы, - МИД

По словам Трампа, его уже проинформировали о ситуации.

"Надеемся, что ситуация полностью под контролем", - отметил он.

Также президент США сообщил, что в ближайшее время ожидается детальный отчет.

"Я думаю, что завтра мы подготовим полный отчет об этом. У нас много людей - много замечательных людей - изучают этот вопрос. Надеемся, что все будет хорошо", - сказал Трамп.

Что предшествовало

Круизный лайнер MV Hondius оказался в вынужденной остановке у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.

По данным СМИ, на борту подтвержден один лабораторный случай инфекции, еще пять человек находятся под подозрением.

Круиз стартовал 20 марта в Аргентине и должен был завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.

Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Впоследствии его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Третий погибший - также гражданин Нидерландов, его тело остается на борту судна.

Известно, что среди экипажа есть пятеро граждан Украины.

Сейчас лайнер после нескольких дней стоянки у Кабо-Верде направляется к Канарским островам Испании. По прибытии судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Вирус
Новости
Путин солгал о собственном "перемирии", даже не имитировав его, - Зеленский
Путин солгал о собственном "перемирии", даже не имитировав его, - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта