На реке Нарва был замечен катер с флагом ЧВК "Вагнер": реакция правительства Эстонии

Второго ноября по реке Нарва проплыл катер российской пограничной службы под флагом частной военной компании "Вагнер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.
Глава МИД Эстонии сообщил, что располагает информацией, а также фото- и видеодоказательствами того, что второго ноября по Нарве прошел российский пограничный катер с закрепленным на нем флагом частной военной компании "Вагнер".
"Мы можем только догадываться, дух повара Пригожина все еще жив в России, или команда "Вагнера" снова пытается захватить Москву, или на этот раз они нацелились на Санкт-Петербург?" - прокомментировал министр.
Он также добавил: все, что происходит на реке Нарва, находится под контролем эстонской стороны.
"Это зрелище, однако, подтверждает тот факт, что "железная" система России дает трещину из-за развязанной ею агрессивной войны и постоянного давления со стороны Запада", - отметил он.
После смерти Евгения Пригожина в августе 2023 года часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.
По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал: "вагнеровцы", которые подписали контракт с Министерством обороны РФ или Росгвардией, продолжают свою службу либо в вооруженных силах страны-агрессора, либо в других частных компаниях.
Также произошло переформатирование группы "Вагнера" в других странах, где они были привлечены, прежде всего в Африке, на Ближнем Востоке - в Сирии и Ливии.