На реке Нарва был замечен катер с флагом ЧВК "Вагнер": реакция правительства Эстонии

Глава МИД Эстонии сообщил, что располагает информацией, а также фото- и видеодоказательствами того, что второго ноября по Нарве прошел российский пограничный катер с закрепленным на нем флагом частной военной компании "Вагнер".

"Мы можем только догадываться, дух повара Пригожина все еще жив в России, или команда "Вагнера" снова пытается захватить Москву, или на этот раз они нацелились на Санкт-Петербург?" - прокомментировал министр.

Он также добавил: все, что происходит на реке Нарва, находится под контролем эстонской стороны.

"Это зрелище, однако, подтверждает тот факт, что "железная" система России дает трещину из-за развязанной ею агрессивной войны и постоянного давления со стороны Запада", - отметил он.