На річці Нарва був помічений катер із прапором ПВК "Вагнер": реакція уряду Естонії

Голова МЗС Естонії повідомив, що має інформацію, а також фото- та відеодокази того, що другого листопада Нарвою пройшов російський прикордонний катер із закріпленим на ньому прапором приватної військової компанії "Вагнер".

"Ми можемо лише здогадуватися, чи дух кухаря Пригожина все ще живий у Росії, чи команда "Вагнера" знову намагається захопити Москву, чи цього разу вони націлилися на Санкт-Петербург?" - прокоментував міністр.

Він також додав: все, що відбувається на річці Нарва, перебуває під контролем естонської сторони.

"Це видовище, однак, підтверджує той факт, що "залізна" система Росії дає тріщину через розв'язану нею агресивну війну і постійний тиск із боку Заходу", - зазначив він.