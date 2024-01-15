В ГУР рассказали, что стало с ЧВК "Вагнера"

Все группировки российской ЧВК "Вагнер" переформатированы. Пока одна их часть находится в подчинении ВС РФ, другая - вступила в аналогичные частные компании.

Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Уже созданы многие так называемые частные военные компании, которые находятся и под контролем министерства обороны России, и под контролем росгвардии", - рассказал он.

По информации Скибицкого, те "вагнеровцы", которые подписали контракт с Министерством обороны РФ или Росгвардией, продолжают свою службу либо в вооруженных силах страны-агрессора, либо в других частных компаниях.

"Также произошло переформатирование группы "Вагнера" в других странах, где они были привлечены, прежде всего в Африке, на Ближнем Востоке - в Сирии, в Ливии", - сказал представитель ГУР.

Он отметил, что в данных странах ЧВК "Вагнера", как такового, уже нет.

"Там действуют другие частные военные кампании. Они контролируются российским министерством обороны", - подытожил Скибицкий.