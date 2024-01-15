В ГУР рассказали, что стало с ЧВК "Вагнера"
Все группировки российской ЧВК "Вагнер" переформатированы. Пока одна их часть находится в подчинении ВС РФ, другая - вступила в аналогичные частные компании.
Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"Уже созданы многие так называемые частные военные компании, которые находятся и под контролем министерства обороны России, и под контролем росгвардии", - рассказал он.
По информации Скибицкого, те "вагнеровцы", которые подписали контракт с Министерством обороны РФ или Росгвардией, продолжают свою службу либо в вооруженных силах страны-агрессора, либо в других частных компаниях.
"Также произошло переформатирование группы "Вагнера" в других странах, где они были привлечены, прежде всего в Африке, на Ближнем Востоке - в Сирии, в Ливии", - сказал представитель ГУР.
Он отметил, что в данных странах ЧВК "Вагнера", как такового, уже нет.
"Там действуют другие частные военные кампании. Они контролируются российским министерством обороны", - подытожил Скибицкий.
ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина
После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.
По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.
В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Белоруссии.
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