Годовщина оккупации Крыма: Турция сделала заявление, которое не понравится России

Турция не признает аннексию Крыма Россией, поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит следить за положением крымских татар на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.
"В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины после незаконного референдума мы вновь подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, которая противоречит международному праву", - заявили в МИД Турции.
В дипломатическом ведомстве также отметили, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Наша страна, которая решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, будет продолжать внимательно следить за развитием событий на полуострове, в частности за ситуацией с крымскотатарскими турками, и будет держать это на повестке дня", - говорится в заявлении.
Между тем в России пока не комментировали заявление Министерства иностранных дел Турции о непризнании аннексии Крыма.
В феврале 2014 года Россия начала операцию по захвату Крымского полуострова, используя своих так называемых "зеленых человечков" (военных без опознавательных знаков).
Под прицелом оружия и в условиях полного игнорирования украинского законодательства оккупанты организовали незаконный "референдум", результаты которого были сфальсифицированы.
Уже 18 марта 2014 года Кремль официально объявил об аннексии Крыма и включении его в состав РФ.
Мировое сообщество подавляющим большинством голосов в ООН осудило эти действия как грубое нарушение международного права и суверенитета Украины.
С тех пор полуостров находится под временной оккупацией, а Украина и ее международные партнеры последовательно выступают за возвращение Крыма под контроль Киева.
Также сообщалось, что из-за оккупации полуострова около 50 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым. Особенно активно люди выезжали после того, как в 2022 году российские оккупанты объявили мобилизацию в армию РФ.