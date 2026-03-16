Річниця окупації Криму: Туреччина зробила заяву, яка не сподобається Росії

Туреччина не визнає анексію Криму Росією, підтримує територіальну цілісність України та продовжить стежити за становищем кримських татар на півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.
"У дванадцяту річницю анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим України після незаконного референдуму ми знову підтверджуємо, що не визнаємо цю фактичну ситуацію, яка суперечить міжнародному праву", - заявили у МЗС Туреччини.
У дипломатичному відомстві також наголосили, що Туреччина і надалі підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
"Наша країна, яка рішуче підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій на півострові, зокрема за ситуацією з кримськотатарськими турками, та триматиме це на порядку денному", - йдеться у заяві.
Тим часом у Росії поки що не коментували заяву Міністерства закордонних справ Туреччини щодо невизнання анексії Криму.
У лютому 2014 року Росія розпочала операцію із захоплення Кримського півострова, використовуючи своїх так званих "зелених чоловічків" (військових без розпізнавальних знаків).
Під прицілом зброї та в умовах повного ігнорування українського законодавства окупанти організували незаконний "референдум", результати якого були сфальсифіковані.
Уже 18 березня 2014 року Кремль офіційно оголосив про анексію Криму та включення його до складу РФ.
Світова спільнота переважною більшістю голосів в ООН засудила ці дії як грубе порушення міжнародного права та суверенітету України.
Відтоді півострів перебуває під тимчасовою окупацією, а Україна та її міжнародні партнери послідовно виступають за повернення Криму під контроль Києва.
Також повідомлялося, що через окупацію півострова близько 50 тисяч кримських татар були змушені покинути Крим. Особливо активно люди виїжджали після того, як у 2022 році російські окупанти оголосили мобілізацію до армії РФ.