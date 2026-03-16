Річниця окупації Криму: Туреччина зробила заяву, яка не сподобається Росії

"У дванадцяту річницю анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим України після незаконного референдуму ми знову підтверджуємо, що не визнаємо цю фактичну ситуацію, яка суперечить міжнародному праву", - заявили у МЗС Туреччини.

У дипломатичному відомстві також наголосили, що Туреччина і надалі підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Наша країна, яка рішуче підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій на півострові, зокрема за ситуацією з кримськотатарськими турками, та триматиме це на порядку денному", - йдеться у заяві.

Тим часом у Росії поки що не коментували заяву Міністерства закордонних справ Туреччини щодо невизнання анексії Криму.