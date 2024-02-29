Наибольшие разрушения. Глава Меджлиса о том, как изменился Крым за 10 лет оккупации

За 10 лет оккупации Крыма самое плохое, что сделала Россия – это развертывание массированной пропаганды, влияющей на детей.

По словам Чубарова, 10 лет – это большой термин, и за это время оккупанты массово влияют на пропаганду на мышление людей, в том числе детей. Глава Меджлиса оценивает это как худшее, что произошло в Крыму за время оккупации.

"Как мне кажется, самые страшные разрушения, которые нанесла Россия за это время – это разрушения мировоззрения и ценностей в головах детей, растущих в оккупированном Крыму. Российские оккупанты установили режим массированной круглосуточной пропаганды, которая обрабатывает людей. Разумеется, это не может не влиять на воспитание нового поколения", – подчеркивает он.

Впрочем, когда Вооруженные Силы Украины освободят Крым, эту ситуацию можно исправить.

"Часть людей поймет, где зло, а где добро. А люди всегда возвращаются к добру", – замечает Чубаров.

За 10 лет оккупации в Крыму произошло много изменений, поэтому после освобождения полусотрова Украина получит новые вызовы и проблемы, которых раньше не было, уверен глава Меджлиса.

"По данным наших экспертов, в Крым за это время переехало не менее миллиона человек. Это могут быть и лица без гражданства, но большинство – россияне. Они должны уехать, и мы найдем правовые механизмы, чтобы их выдворить. Потому что они также совершили преступление – незаконно поселились на территории Украины", – добавляет Чубаров.

Когда началась оккупация Крыма

Россия начала оккупацию Крыма 26 февраля 2014 года. В то время военные РФ вошли на территорию полуострова и начали массово захватывать важные стратегические точки на территории Автономной Республики.

Поэтому полуостров были вынуждены покинуть около 50 тысяч крымских татар. Особенно активно они выезжали, когда оккупанты объявили мобилизацию в армию РФ в 2022 году.

Россияне в Крыму сейчас считают себя победителями. Но это на самом деле колониальное мышление, говорит председатель Меджлиса.

"Мир это уже проходил, когда на многих землях происходила деколонизация. Многим это было больно. Но, например, сотни тысяч французов покидали Алжир. А британцы выезжали из Индии. И россияне пусть живут на своей земле, а не на оккупированной", – уверен он.