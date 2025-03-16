"У нас не было приказа открывать огонь". История военной о первых днях оккупации Крыма

11 лет назад Россия начала оккупацию Крыма из захвата военных частей. В конце зимы 2014 года РФ тайно стянула войска и технику на полуостров. Уже с 27 февраля украинские военные остались без спецсвязи и могли общаться с высшим командованием из Киева только по незащищенным каналам.

В Крыму были дислоцированы около 15 тысяч украинских военных. Россия их переманивала на свою сторону, обещая лучшие выплаты и техническое обеспечение, условия службы, угрожала физической расправой.

Около 4 тысяч наших военных остались верны присяге и после приказа командования вышли из оккупированного Крыма на материковую Украину. Одной из них была Анастасия Сиденко, которая в начале 2014 года служила матросом в Севастополе.

РБК-Украина расспросило Анастасию о пережитом опыте во время крымской осады.

Ниже приводим прямую речь Анастасии Сиденко.

Затишье перед бурей

Военная тематика меня манила с детства. Нравилась форма – ее строгость, сила, ощущение принадлежности к чему-то великому. Я мечтала ее носить, стать частью этого мира.

Мама не разделяла моего стремления. Для многих родителей армия - это причина для волнений и страхов, а когда речь идет о дочери – тем более. Поэтому я старательно училась одновременно в двух университетах, и казалось, что моя мечта отдаляется все больше и больше.

Полгода я работала учителем и поняла: это не мое. Перед Новым 2013 годом решила изменить жизнь – пошла в военкомат. Хотела попасть в пограничные войска, но судьба распорядилась иначе и меня направили в Севастополь. Так началась моя служба в военно-морских силах.

Анастасия служила матросом в Крыму в начале 2014 года (фото предоставлено Анастасией Сиденко)

Жизнь в Крыму запомнилась, как затишье перед бурей. Севастополь внешне казался спокойным, но внутри его разрывала борьба – российская пропаганда накрывала город, как туман, лишая людей ясности мыслей.

Признаки того, что Россия стремится присвоить Крым, были заметны задолго до 2014-го, хотя открытой военной угрозы никто не ожидал. Российские военные, в частности Черноморский флот, постоянно находились на полуострове, что усиливало влияние РФ на регион. Путин неоднократно заявлял, что Крым может стать частью России, а их политики поддерживали пророссийские движения.

Многие крымчане не владели украинским на достаточном уровне, что тоже способствовало укреплению российского влияния в Крыму. Это создавало почву для дальнейших событий.

Анастасия (на фото ее держат) с посестрами в Крыму (фото предоставлено Анастасией Сиденко)

Под дулами автоматов

В марте 2014 года колонны российских БТР передвигались по Крыму, украинские военные части россияне брали штурмом. Мы были окружены. Нас забросали дымовыми шашками.

Подразделение численностью более ста человек, вооруженное как легким, так и тяжелым оружием, гранатометами и пулеметами, штурмом захватило нашу часть. Использовали исключительно силовые методы. Наш личный состав не пострадал.

Мы понимали, что происходят незаконные действия. Но у нас было мало шансов организовать полноценную оборону. Мы оказались в ситуации, когда командиры или не давали указаний, или сами колебались. Мы надеялись, что конфликт удастся решить мирно, или что Россия ограничится лишь политическим давлением.

Россияне захватывали все склады и арсеналы, где хранилось оружие. Их войска имели численное преимущество и применяли тактику "быстрого захвата".

Украинские военные пытались спрятать или уничтожить оружие, чтобы оно не попало в руки противника. Однако, это было сложно осуществить, особенно в условиях блокады.

В большинстве случаев военные оставались на территории частей даже после их штурма, ожидая официальных указаний. Мы не имели приказа открывать огонь, поэтому старались избегать провокаций, но и не сдавались добровольно.

Для украинских военных наступил момент выбора: верность присяге или вынужденная адаптация, честь или необходимость приспособиться. Одни остались и оказались в чужой армии. Другие ушли, оставив позади не просто службу, а часть жизни.

Некоторые военные перешли на сторону врага из-за пророссийских взглядов, а некоторые – из-за страха остаться без будущего. Россия предлагала высокие зарплаты, карьерный рост, льготы, квартиры и "стабильность".

Но когда россияне увидели, что большинство украинских военных не "ведутся" на обещания – начались угрозы, они прибегали к психологическому давлению, что "мы никому не нужны" и уже "считаемся предателями Украины". Некоторые из украинских военных остались в Крыму, но ушли со службы, какую-то часть россияне заставили остаться в строю.

Физического насилия в отношении женщин в нашей части не было. Но нам угрожали и шантажировали. Россияне пытались провести аннексию с минимальным насилием, чтобы создать иллюзию "мирного перехода". Особенно пострадали те, кто открыто проявлял проукраинскую позицию.

Несмотря на российскую пропаганду о "всеобщей поддержке аннексии" в Крыму было немало людей, которые помогали украинским военным в заблокированных частях. Крымчане приносили еду, воду, сигареты, лекарства, особенно в первые дни блокады, когда военные оказались в изоляции. Оккупанты не позволяли открыто помогать, но люди находили способы передать продукты.

Также поддерживали морально: приносили украинские флаги, пытались подбодрить словами. Люди выходили на митинги в поддержку наших военных, но их быстро разгоняли, а активистов преследовали после оккупации.

По улицам начали ходить российские военные, усиливая ощущение, что прежний порядок уже невозможен. Местные были разделены: кто-то радовался, охваченный эйфорией, а кто-то молча горевал, осознавая, что их дом больше не подконтролен Украине.

По телевидению активно раскручивали миф об "украинских националистах, которые едут резать русскоязычных", в агитационных материалах перед так называемым "референдумом" использовали лозунги "Крым. Россия. Навсегда", "Мы с Россией", "Вместе с Россией".

16 марта – день, который изменил все. Так называемый "референдум" под дулами автоматов должен был узаконить то, что Крым переходит под контроль России.

Севастополь после 2014-го уже никогда не будет таким же. Город-герой, город-крепость, город моряков стал символом потери, боли и необратимых изменений.

Анастасия Сиденко вышла из Крыма весной 2014 года после приказа командования (фото предоставлено Анастасией Сиденко)

Верная присяге

Приказ о выходе из Крыма был болезненным, но в то же время единственно правильным решением. Ощущение несправедливости, горечь потери, непонимание того, как все это стало возможным – все это смешалось в один коктейль эмоций, но важнее личных чувств была присяга Украине и желание ей служить.

Мне казалось, что меня выгоняют из дома, ведь россияне давали всего час на то, чтобы собрать свои вещи и покинуть военную часть.

Больше всего запомнилось, как на меня со всех сторон смотрели дула автоматов. Трудно описать словами, что я чувствовала тогда. Это момент, когда реальность становится максимально острой и приумножаются все ощущения. Сочетание страха, адреналина, инстинктов выживания и холодного осознания риска. Это ощущение оставляет глубокий след, заставляя по-другому оценивать жизнь, риски и собственные силы.

Этот день выбил мне землю из-под ног, но выбор был очевиден – остаться с Украиной, даже когда казалось, что мир вокруг перевернулся.

Официально мы покинули Крым в марте – начале апреля 2014 года. Выходили организованно под украинскими флагами. Некоторые шли пешком, некоторые – на уцелевшей технике. Семьи военных тоже эвакуировали, но многие потеряли жилье, имущество, всю жизнь пришлось начинать с нуля.

О перспективах возвращения Крыма

После выхода из Крыма в целом у нас была сильная поддержка общества, хотя со стороны государства все было далеко не идеально. Волонтеры, обычные люди приносили еду, одежду, предоставляли жилье.

Многие встречали военных с цветами, флагами, объятиями. Кто-то задавал вопросы: "Почему не воевали? Почему оставили технику?" Но большинство осознавало, что в 2014-м армия была в запущенном состоянии, и героизм тогда проявлялся не только в боях, но и в сохранении личного состава.

Большинство из тех, кто вышел из Крыма, остались служить, многие пошли на фронт, потому что уже не имели иллюзий относительно РФ. Этот опыт сделал украинских военных сильнее и уберег от еще худших потерь, которые могли бы быть, если бы крымский сценарий повторился на других направлениях без подготовки. Думаю, мы стали более инициативными, более жесткими в вопросах обороны, понимая, что все зависит от нас самих.

Возвращение Крыма – это сложный и многогранный вопрос, который требует учета множества факторов: военных, дипломатических, экономических и социальных. Думаю, это будет постепенный процесс, который включает все эти аспекты.

Сейчас продолжаю служить в армии, потому что это не просто обязанность, а часть того, кем я являюсь. Полномасштабная война – испытание для каждого. Это время, когда мы все должны стоять вместе и делать все, чтобы защитить самое важное для нас. Знаю, что, находясь здесь, я часть большой борьбы.

Анастасия продолжает служить в Вооруженных силах Украины (фото предоставлено Анастасией Сиденко)