РФ обвинила ВСУ в попытке атаковать Нововоронежскую АЭС: дрон "подавили", но есть нюанс

Россия заявила, что в ночь на вторник, 7 октября, украинские военные якобы пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Неизвестный дрон был подавлен, однако он все равно поразил градирню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Росэнергоатома.

Отмечается, что россияне якобы подавили боевой дрон техническими средствами в районе Нововоронежской АЭС. При этом он все равно взорвался после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6.

Росэнергоатом утверждает, что в результате взрыва дрона разрушений и пострадавших нет.

"Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям. На месте работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Россияне также сообщили, что взрыв беспилотника на работу станции не повлиял.