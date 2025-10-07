ua en ru
РФ обвинила ВСУ в попытке атаковать Нововоронежскую АЭС: дрон "подавили", но есть нюанс

Россия, Вторник 07 октября 2025 15:36
РФ обвинила ВСУ в попытке атаковать Нововоронежскую АЭС: дрон "подавили", но есть нюанс Фото: РФ заявила, что ВСУ якобы попытались атаковать дроном Нововоронежскую АЭС (wikipedia.org)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия заявила, что в ночь на вторник, 7 октября, украинские военные якобы пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Неизвестный дрон был подавлен, однако он все равно поразил градирню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Росэнергоатома.

Отмечается, что россияне якобы подавили боевой дрон техническими средствами в районе Нововоронежской АЭС. При этом он все равно взорвался после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6.

Росэнергоатом утверждает, что в результате взрыва дрона разрушений и пострадавших нет.

"Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям. На месте работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Россияне также сообщили, что взрыв беспилотника на работу станции не повлиял.

Напомним, страна-агрессор может нанести удар по украинским атомным электростанциям под вымышленным предлогом.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что энергетики РФ якобы не могут починить электросети, ведущие к Запорожской АЭС, поскольку они находятся в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Отметим, после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

РБК-Украина ранее писало, что с 23 сентября на Запорожской АЭС произошел уже десятый блэкаут с начала полномасштабного вторжения. Из строя вышла последняя внешняя линия электропередач, которая соединяла станцию с украинской энергетической системой.

Российские оккупанты препятствуют восстановлению электроснабжения. Международное агентство по атомной энергии отметило, что ситуация на ЗАЭС создает угрозу ядерной аварии.

