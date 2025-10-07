ua en ru
РФ звинуватила ЗСУ у спробі атакувати Нововоронезьку АЕС: дрон "придушили", але є нюанс

Вівторок 07 жовтня 2025 15:36

РФ звинуватила ЗСУ у спробі атакувати Нововоронезьку АЕС: дрон "придушили", але є нюанс Фото: РФ заявила, що ЗСУ нібито спробували атакувати дроном Нововоронезьку АЕС (wikipedia.org)
Автор: Валерій Ульяненко

Росія заявила, що в ніч на вівторок, 7 жовтня, українські військові нібито намагалися атакувати Нововоронезьку АЕС. Невідомий дрон було придушено, проте він все одно уразив градирню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Росенергоатома.

Зазначається, що росіяни нібито придушили бойовий дрон технічними засобами в районі Нововоронезької АЕС. При цьому він все одно вибухнув після зіткнення з баштовою випарною градирнею діючого енергоблоку №6.

Росенергоатом стверджує, що в результаті вибуху дрона руйнувань і постраждалих немає.

"Безпека експлуатації атомної станції забезпечена, радіаційний фон на промисловому майданчику Нововоронезької АЕС і прилеглої території не змінювався і відповідає природним значенням. На місці працюють правоохоронні органи", - йдеться у дописі.

Росіяни також повідомили, що вибух безпілотника на роботу станції не вплинув.

Нагадаємо, країна-агресорка може завдати удару по українських атомних електростанціях під вигаданим приводом.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що енергетики РФ нібито не можуть полагодити електромережі, що ведуть до Запорізької АЕС, оскільки вони знаходяться в зоні досяжності української артилерії.

Зазначимо, після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.

РБК-Україна раніше писало, що з 23 вересня на Запорізькій АЕС стався вже десятий блекаут з початку повномасштабного вторгнення. З ладу вийшла остання зовнішня лінія електропередач, яка з’єднувала станцію з українською енергетичною системою.

Російські окупанти перешкоджають відновленню електропостачання. Міжнародне агентство з атомної енергії наголосило, що ситуація на ЗАЕС створює загрозу ядерної аварії.

