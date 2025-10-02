ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Путин угрожает ударить по украинским АЭС: уже готово "оправдание"

Новгородская область, Четверг 02 октября 2025 22:17
UA EN RU
Путин угрожает ударить по украинским АЭС: уже готово "оправдание" Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может нанести удар по украинским атомным электростанциям под вымышленным предлогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление российского диктатора Владимира Путина на Валдайском форуме.

Путин нафантазировал, что российские энергетики якобы не могут починить электросети, которые ведут к Запорожской АЭС, поскольку участок, где они расположены, находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Также диктатор обвинил сотрудников МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, в том, что они "помалкивают, но все видят".

"Это опасная игра, и на той стороне люди тоже должны понимать. Если они будут с этим играть, у них есть еще атомные электростанции на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - угрожает глава Кремля.

Блэкаут на Запорожской АЭС

Напомним, Запорожская атомная электростанция находится в состоянии блэкаута уже девять дней.

Как отметил сегодня главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков, это аварийная ситуация, которая может перерасти в аварию.

По его словам, оккупанты создают препятствия для восстановления электроснабжения АЭС.

Подача электроэнергии на АЭС в первую очередь нужна для охлаждения реакторов. Сейчас этот процесс полностью зависит от генераторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Запорожская АЭС Российская Федерация АЭС Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
Новости
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным