На ЗАЭС сохраняется серьезная ситуация для ядерной безопасности, - глава МАГАТЭ

Суббота 04 октября 2025 10:25
UA EN RU
На ЗАЭС сохраняется серьезная ситуация для ядерной безопасности, - глава МАГАТЭ Фото: на ЗАЭС сохраняется серьезная ситуация для ядерной безопасности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После отключения Запорожской АЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международной организации.

"С точки зрения ядерной безопасности ситуация остается очень серьезной. Я призываю обе стороны принять необходимые меры, чтобы предотвратить ее дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технических возможностей, они есть", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он также подчеркнул, что постоянно обсуждает с Украиной и РФ детальные предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, которая в течение последних десяти дней использовала аварийное резервное электроснабжение.

"Обе стороны заявляют, что готовы провести необходимые ремонтные работы на своих сторонах линии фронта. Но для этого необходимо улучшить ситуацию с безопасностью на месте, чтобы технические специалисты могли выполнять свою важную работу без риска для жизни", - добавил он.

Ситуация на ЗАЭС

Начиная с 23 сентября, на Запорожской атомной электростанции зафиксирован уже десятый блэкаут с начала полномасштабной войны. По данным "Энергоатома", вышла из строя последняя внешняя линия электропередач, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.

В то же время российские оккупанты препятствуют восстановлению электроснабжения. Такая ситуация создает угрозу ядерной аварии, на что уже обратили внимание в Международном агентстве по атомной энергии.

Между тем в Госатомрегулирования предупредили, если не восстановить внешнее энергоснабжение ЗАЭС, то температура воды в реакторах возрастет и это может привести к ядерной аварии.

