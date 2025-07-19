РФ утром прицельно ударила по Шостке шестью авиабомбами

Обстрел Украины

Россияне в ночь на 19 июля и утром атаковали Украину ракетами и дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, всего РФ выпустила 344 дрона и 35 ракет различных типов.

Под ударом вражеских беспилотников была Одесса. Там горела многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.

Также РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Павлограду.

Кроме того, враг ночью массированно атаковал дронами Шостку. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.