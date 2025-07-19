Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Россия ночью и утром 19 июля атаковала Украину сотнями дронов и ракетами различных типов. Под ударом врага были Павлоград, Одесса и Шостка в Сумской области.
Больше о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- РФ запустила 344 дрона и 35 ракет по Украине.
- В Одессе горела многоэтажка, есть жертва.
- Павлоград подвергся самой массированной атаке.
- Российские дроны четыре часа атаковали Шостку.
Россия с вечера 18 июля выпустила по Украине ударные дроны и беспилотники-имитаторы. По состоянию на утро 19 июля украинская противовоздушная оборона продолжила сбивать вражеские беспилотники.
Кроме того, россияне под утро выпустили по Украине еще и ракеты. Движение целей фиксировалось в нескольких регионах, в частности ракеты долетели и до Хмельницкой области.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал украинские города более 300 ударными дронами и более 30 ракетами различных типов.
Как отметил Зеленский, пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области.
Сколько было ракет и дронов
Как позже уточнили Воздушные силы ВСУ, РФ этой ночью атаковала Украину 344 дронами и 35 ракетами, а именно:
- 12 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской, Курской, Ростовской областей и Крыма;
- 8 крылатыми ракетами "Искандер-К", район пусков - Миллерово;
- 15 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.
Силы ПВО обезвредили 185 дронов и 23 ракеты. Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей.
Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.
Одесса
Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за налета дронов были повреждены дома, вспыхнула девятиэтажка - пожар охватил с 6 по 9 этажи.
Как сообщили в ГСЧС, из горящих квартир спасли пять человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.
По данным полиции, по состоянию на утро количество пострадавших в Одессе возросло до шести, среди них ребенок.
Фото: в Одессе горела многоэтажка (t.me/dsns_telegram)
Павлоград
Армия РФ атаковала город Павлоград ракетами и дронами, это был один из самых масштабных обстрелов врага.
"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Павлограде повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка, возникли пожары.
Фото: РФ нанесла самый массированный удар по Павлограду (t.me/dsns_telegram)
Утром в Павлограде повторно прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики и ударных дронов.
Шостка
Председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о массированной атаке дронов на Шосткинскую общину, которая длилась почти четыре часа.
В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе. Обошлось без пострадавших.
Фото: Шостка была под массированной атакой (t.me/V_Zelenskiy_official)
В Шостке утром также слышали взрывы. Это произошло после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов в направлении Сумской области. Позже глава Шосткинской общины сообщил, что РФ нанесла авиационный удар КАБом по Шостке, работает аварийно-спасательная бригада.
Как сообщал президент, в Сумах повредили критическую инфраструктуру - без электроснабжения осталось несколько тысяч семей.
Напомним, что вечером 18 июля россияне в Киеве сбивали вражеские дроны. В городе раздавались взрывы из-за работы ПВО. По сообщению КГВА, в Дарницком районе на крышу жилого дома упала часть вражеского беспилотника.
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