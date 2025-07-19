РФ зранку прицільно вдарила по Шостці шістьма авіабомбами

Обстріл України

Росіяни в ніч на 19 липня та зранку атакували Україну ракетами та дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом РФ випустила 344 дрони та 35 ракет різних типів.

Під ударом ворожих безпілотників була Одеса. Там горіла багатоповерхівка, є жертва та постраждалі.

Також РФ завдала наймасованішого удару дронами та ракетами по Павлограду.

Крім того, ворог вночі масовано атакував дронами Шостку. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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